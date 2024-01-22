  • Alwasat News
Atwasat

أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 11:59 مساء
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
هدف تعادل كاب فيردي في مرمى منتخب مصر في آخر دقائق المباراة، الإثنين 22 يناير 2024 (إكس)
WTV_Frequency

تعادل منتخب مصر ومنافسه كاب فيردي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية.

وانتزع المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى دور الـ16 برصيد 3 نقاط، رفقة كاب فيردي، الذي يمتلك 6 نقاط، ويحل منتخب غانا ثالثا بنقطتين.

وتقدم منتخب كاب فيردي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع في الشوط الأول، وتعادل الفراعنة في الدقيقة 50، ثم تقدموا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، قبل أن يدرك المنافس العنيد التعادل بعدها بـ6 دقائق قبل صفارة النهاية.

وتعثر منتخب مصر «الفراعنة» في الجولتين الأوليين، بالتعادل مع موزمبيق وغانا بالنتيجة نفسها (2-2)، على جانب آخر حجز منتخب «القروش الزرقاء» مقعده في ثمن نهائي كأس الأمم، كما ضمن التأهل في صدارة المجموعة الثانية.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»
تشريح القنفذ ـ القذافي والوحدة (23)

تشريح القنفذ ـ القذافي والوحدة (23)
أهالي أسرى الاحتلال لأعضاء الكنيست: «لن نسمح لكم بالتنفس حتى يعود أولادنا»

أهالي أسرى الاحتلال لأعضاء الكنيست: «لن نسمح لكم بالتنفس حتى يعود أولادنا»
شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال بمواقع مختلفة في قطاع غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال بمواقع مختلفة في قطاع غزة
«الفراعنة» في مواجهة التحدي الأكبر لـ«أسماك القرش الزرقاء» أملا في البقاء بأمم أفريقيا

«الفراعنة» في مواجهة التحدي الأكبر لـ«أسماك القرش الزرقاء» أملا في البقاء بأمم ...
«أكسيوس»: بايدن يسعى لـ«صفقة كبرى» في الشرق الأوسط قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية

«أكسيوس»: بايدن يسعى لـ«صفقة كبرى» في الشرق الأوسط قبيل انتخابات الرئاسة ...
أسباب يمكن معالجتها للشيب المبكر

أسباب يمكن معالجتها للشيب المبكر
«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غرب خان يونس

«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غرب خان يونس
«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان ...
«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان ...
ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
بالفيديو: الشاي الأخضر للعناية بالشعر الجاف

بالفيديو: الشاي الأخضر للعناية بالشعر الجاف
انقسام متزايد داخل الحكومة الإسرائيلية.. هل تقضي حرب غزة على نتنياهو؟

انقسام متزايد داخل الحكومة الإسرائيلية.. هل تقضي حرب غزة على نتنياهو؟
محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول

محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول
ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب

ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب
روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار

روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط».. انطلاق البطولة الآسيوية والأفريقية والمتعة الكروية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط».. انطلاق البطولة الآسيوية والأفريقية والمتعة...
«القسام» تستهدف جنودًا وآليات إسرائيلية على تخوم غزة (شاهد)

«القسام» تستهدف جنودًا وآليات إسرائيلية على تخوم غزة (شاهد)
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«النسور النيجيرية» تستعد للانقضاض على قمة المجموعة الأولى أمام غينيا بيساو
«النسور النيجيرية» تستعد للانقضاض على قمة المجموعة الأولى أمام ...
«أفيال» كوت ديفوار تبحث استعادة سكة الانتصارات أمام غينيا الاستوائية
«أفيال» كوت ديفوار تبحث استعادة سكة الانتصارات أمام غينيا ...
موزمبيق في مغامرة أمام غانا ببطولة أمم أفريقيا
موزمبيق في مغامرة أمام غانا ببطولة أمم أفريقيا
«الفراعنة» في مواجهة التحدي الأكبر لـ«أسماك القرش الزرقاء» أملا في البقاء بأمم أفريقيا
«الفراعنة» في مواجهة التحدي الأكبر لـ«أسماك القرش الزرقاء» أملا ...
لبنان يودِّع أمم آسيا من المجموعات وطاجيكستان ترافق قطر في دور الـ16
لبنان يودِّع أمم آسيا من المجموعات وطاجيكستان ترافق قطر في دور ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. سقوط مفاجئ للجزائري أندي ديلور يثير الرعب خلال نهائي كأس نجوم قطر
شاهد.. سقوط مفاجئ للجزائري أندي ديلور يثير الرعب خلال نهائي ......
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب ......
رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023
رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023...
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا...
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا...
المزيد
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب ......
وفاة أسطورة كرة القدم الإيطالية جيجي ريفا عن 79 عامًا
وفاة أسطورة كرة القدم الإيطالية جيجي ريفا عن 79 عامًا...
غينيا الاستوائية تمطر شباك ساحل العاجل بـ4 أهداف وتبلغ دور الـ16 بأمم أفريقيا
غينيا الاستوائية تمطر شباك ساحل العاجل بـ4 أهداف وتبلغ دور ......
لبنان يودِّع أمم آسيا من المجموعات وطاجيكستان ترافق قطر في دور الـ16
لبنان يودِّع أمم آسيا من المجموعات وطاجيكستان ترافق قطر في ......
«الفراعنة» في مواجهة التحدي الأكبر لـ«أسماك القرش الزرقاء» أملا في البقاء بأمم أفريقيا
«الفراعنة» في مواجهة التحدي الأكبر لـ«أسماك القرش الزرقاء» ......
المزيد