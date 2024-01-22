أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل منتخب مصر ومنافسه كاب فيردي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية.

وانتزع المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى دور الـ16 برصيد 3 نقاط، رفقة كاب فيردي، الذي يمتلك 6 نقاط، ويحل منتخب غانا ثالثا بنقطتين.

وتقدم منتخب كاب فيردي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع في الشوط الأول، وتعادل الفراعنة في الدقيقة 50، ثم تقدموا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، قبل أن يدرك المنافس العنيد التعادل بعدها بـ6 دقائق قبل صفارة النهاية.

وتعثر منتخب مصر «الفراعنة» في الجولتين الأوليين، بالتعادل مع موزمبيق وغانا بالنتيجة نفسها (2-2)، على جانب آخر حجز منتخب «القروش الزرقاء» مقعده في ثمن نهائي كأس الأمم، كما ضمن التأهل في صدارة المجموعة الثانية.