ليفربول يتحدى الغيابات ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي برباعية في بورنموث

القاهرة - بوابة الوسط

تحدى ليفربول الغيابات وعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الذي يسعى لاستعادة لقبه بعد غياب 3 مواسم، بعدما حقق فوزًا كبيرًا 4 - صفر على مضيفه بورنموث، اليوم الأحد، في المرحلة الحادية والعشرين من «البريميرليغ».

ليفربول يحقق فوزًا سهلًا على بورنموث

وبالرغم من فقدان ليفربول العديد من نجومه المؤثرين على رأسهم النجم الدولي المصري محمد صلاح والياباني واتارا إيندو، المتواجدين مع منتخبي بلديهما في بطولتي كأس أمم أفريقيا وأمم آسيا على الترتيب، بالإضافة للإصابات العديدة التي طاردت لاعبيه مثل ترينت أليكسندر أرنولد ودومينيك سوبوسلاي وآندي روبرتسون، فإنه اجتاز عقبة منافسه بسهولة، وبرهن عن قدومه بقوة للمنافسة على لقب المسابقة العريقة هذا الموسم.

جاءت أهداف المباراة الأربعة في الشوط الثاني، حيث افتتح الأوروغواياني داروين نونيز التسجيل لليفربول في الدقيقة 49، قبل أن يضيف زميله البرتغالي ديوجو جوتا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 70 و80 على الترتيب.

وعاد نونيز لهز الشباك من جديد مسجلًا الهدف الرابع لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الرابع عشر في البطولة هذا الموسم مقابل ستة تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 48 نقطة، ليحكم قبضته على القمة، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، الذي ما زالت لديه مباراة مؤجلة.

- لفتة إنسانية رائعة من كلوب تجاه إريكسون المصاب بالسرطان

- تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب

في المقابل، توقف رصيد بورنموث، الذي تكبد خسارته التاسعة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل سبعة انتصارات وأربعة تعادلات، عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.