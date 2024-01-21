إنفانتينو يطالب بتغليظ العقوبات في حالات الإساءات العنصرية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بتغليظ العقوبات الموقعة في حالات التجاوزات العنصرية التي تحدث في ملاعب كرة القدم.

وقائع عنصرية في أودينيزي وشيفيلد

ودعا إنفانتينو إلى تطبيق عقوبة الخسارة التلقائية على الفرق التي يرتكب مشجعوها إساءات عنصرية بعد الحادثتين البغيضتين اللتين وقعتا في أودينيزي وشيفيلد أمس السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن لاعبي ميلان الإيطالي تركوا الملعب بعدما أبلغ الحارس الفرنسي الدولي مايك ماينان عن سماعه أصوات قرود قادمة من مدرجات الجماهير في ملعب فريولي.

كما قال لاعب كوفنتري كاسي بالمر، إنه تلقى إساءة مشابهة في هيلزبورو وتوقفت المباراة التي فاز بها فريقه 2-1 لعدة دقائق، بينما كان يتحدث حكام اللقاء للمدربين.

في النهاية عاد لاعبو ميلان ليحققوا الفوز بالمباراة 3- 2 في الوقت بدل الضائع، ولكن إنفانتينو قال إنه يجب أن تكون هناك عقوبات أقوى.

وقال رئيس الاتحاد الدولي في منشور لـ«فيفا»: «بالإضافة إلى العمليات الثلاث المتمثلة في إيقاف المباراة أول مرة، وإيقاف المباراة ثاني مرة، وإلغاء المباراة، يجب أن نطبق عقوبة الخسارة التلقائية على الفرق التي ترتكب جماهيرها إساءات عنصرية وتتسبب في إلغاء المباراة، بالإضافة لفرض حظر عالمي على دخول الملاعب، وتوجيه اتهامات جنائية للعنصريين».

وأضاف: «فيفا وكرة القدم يظهران التضامن الكامل لضحايا العنصرية وأي نوع من أنواع التمييز. بشكل حاسم: لا للعنصرية! لا لأي نوع من أنواع التمييز».

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وأكد: «الأحداث التي وقعت في أودينيزي وشيفيلد يوم السبت بغيضة للغاية، وغير مقبولة على الإطلاق. دعمي كله للاعبين الذي تأثروا بتلك الأحداث. نحن بحاجة لأن يتخذ كل المعنيين الإجراءات اللازمة، بداية من التعليم في المدارس لكي تفهم أجيال المستقبل أن هذا ليس جزءًا من كرة القدم أو المجتمع».