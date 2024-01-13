الإساءة العنصرية ضد «لوكاكو» تغلق مدرج لاتسيو مباراة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، إغلاق مدرج نادي لاتسيو مباراة واحدة، بعد أن وجّهت جماهيره إساءات عنصرية ضد البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم روما، خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس إيطاليا الأربعاء الماضي.

وقالت الرابطة، في بيان، إن الأقسام الثلاثة في ملعب أولمبيكو، حيث يوجد جمهور لاتسيو المتعصّب، ستُقفل خلال مباراة نابولي في الدوري في 28 يناير الجاري، حسب وكالة «فرانس برس».

- تورام يضع إنتر في صدارة الدوري الإيطالي عبر الانتقام من لوكاكو في روما

وقد عوقب لاتسيو بسبب «إساءات القردة الفظّة ,المهينة والعنصريّة» الموجّهة إلى لوكاكو من الكورفا نورد ومدرجين مجاورين «كُلّما كانت الكرة في حوزة لوكاكو».

الإساءات العنصرية تدوي في ملاعب إيطاليا

وتابع البيان: «الإساءات العنصرية سُمعت بوضوح من قِبل أربعة مراقبين تابعين لاتحاد الكرة المحلّي خلال المباراة، وقد أوردوا أن الإساءات التي جاءت من 90% من المشجعين في تلك الأماكن من الملعب».

هذه ليست المرة الأولى التي يعاقب فيها جمهور لاتسيو لمثل هذه الأحداث، إذ كان أوقف مباراة واحدة مع وقف التنفيذ في أبريل من العام الماضي بعد هتافات معادية للسامية أنشدتها جماهيره خلال «ديربي العاصمة» ضد روما.