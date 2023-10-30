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تورام يضع إنتر في صدارة الدوري الإيطالي عبر الانتقام من لوكاكو في روما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 01:04 مساء
تورام يضع إنتر في صدارة الدوري الإيطالي عبر الانتقام من لوكاكو في روما
الفرنسي ماركوس تورام يقود هجمه لفريقه إنتر أمام روما في الدوري الإيطالي، 29 أكتوبر 2023. (إنترنت)
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أعاد الوافد الجديد الفرنسي ماركوس تورام فريقه إنتر إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بتسجيله هدف الفوز الشاق على روما، أمس الأحد، على ملعب سان سيرو في المرحلة العاشرة.

دخل إنتر اللقاء باحثا عن استعادة الصدارة من يوفنتوس الفائز، السبت، على فيرونا 1-0، لكنه بدا في طريقه للاكتفاء بالتعادل السلبي أمام فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل أن يقول تورام كلمته في وقت حاسم من اللقاء تحت أنظار والده ليليان بطل مونديال 1998، ليرفع رصيد إنتر إلى 25 نقطة، حسب «فرانس برس».

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وعلى الرغم من أفضليته الميدانية والفرص العديدة، عانى إنتر للوصول إلى شباك روما الذي تحسنت نتائجه كثيرا في الآونة الأخيرة بعد فوزه بخمس مباريات متتالية محليا وقاريا، قبل أن يأتي الفرج على يد تورام في الدقيقة 81 بعد عرضية من فيديريكو ديماركو، رافعا رصيده إلى أربعة أهداف في الدوري بقميص «نيراتسوري».

إنتر ينتصر على مهاجمه السابق البلجيكي روميلو لوكاكو
والمباراة التي أقيمت الأحد تعد المواجهة الأولى لإنتر ضد مهاجمه السابق البلجيكي روميلو لوكاكو الذي أثار حفيظة النادي والجماهير عندما رفض توقيع انتقاله الدائم من تشيلسي الإنجليزي ودخل في مفاوضات مع الغريمين يوفنتوس وميلان قبل أن يلتحق في النهاية بروما.

وتعاقد إنتر مع تورام بهدف تعويض لوكاكو وكان القادم من بروسيا مونشنغلادباخ الألماني عند حسن ظن إدارة النادي، إذ شكل شراكة هجومية ضاربة مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (11 هدفا في الدوري) ليس بتسجيله أربعة أهداف في الدوري وحسب بل بتمريره خمس كرات حاسمة أيضا.

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