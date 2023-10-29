  • Alwasat News
Atwasat

ريال مدريد يرفض التنافس على صفقة النيجيري أوسيمين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 09:11 صباحا
ريال مدريد يرفض التنافس على صفقة النيجيري أوسيمين
المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، المحترف بصفوف نابولي الإيطالي. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

بعدما كان المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، المحترف بصفوف نادي نابولي الإيطالي، محط أنظار ريال مدريد الإسباني، قرر الأخير التراجع عن الفكرة، حسب ما أكدته وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الأحد.

وكان النادي الملكي ينوي التنافس على صفقة التعاقد مع النجم النيجيري على الرغم من قيمته العالية التي يتمتع بها، إلا أن وسائل إعلام قالت «الملكي لا يخطط للمزايدة على سعر الدولي النيجيري بسبب المبالغة الكبيرة في مطالب نابولي للاستغناء عن خدماته».

ميلوسو يفرض التفريط في النيجيري
ونقلت وسائل الإعلام تصريحات أدلى بها المدير الرياضي للنادي الإيطالي، ماورو ميلوسو، قال فيها: «لا نخطط للسماح للمهاجم النيجيري الموهوب أوسيمين بمغادرة ملعب دييغو أرماندو مارادونا على الأقل حتى الصيف المقبل».

- مانشستر يونايتد ينعش حظوظه في دوري الأبطال على حساب كوبنهاغن الدانماركي

بذلك يضع نابولي، بطل الدوري الإيطالي «الكالتشيو»، حداً للشائعات التي أشارت إلى احتمالية بيع اللاعب في الشتاء، بعدما لفتت وسائل إعلام أخرى إلى أن هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي أثار اهتمام المدرب كارلو أنشيلوتي. لكن رئيس نابولي، أوريليو دي لورينتيس، أغلق الباب أمام أي محاولات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»

الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»
تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة

تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة
الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته بـ«دورينا»

الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته بـ«دورينا»
إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها دوليا»

إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها ...
ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026

ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026
كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة

كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة
ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام

ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام
فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»

فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»
محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»

محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»
إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»

إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية

الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية
بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟

بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟
الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)

الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)
الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي

الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي
«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون

«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون
1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)

1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)
«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب بوقف العدوان على غزة

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب...
جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد

جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026
ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026
بايرن ميونخ يكتسح دارمشتات بثمانية أهداف نظيفة في الدوري الألماني
بايرن ميونخ يكتسح دارمشتات بثمانية أهداف نظيفة في الدوري الألماني
خماسية آرسنال تزيد محنة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي
خماسية آرسنال تزيد محنة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي
الشرطة تمنع جماهير إنتر ميلان من توزيع الصافرات لاستقبال «الخائن» لوكاكو
الشرطة تمنع جماهير إنتر ميلان من توزيع الصافرات لاستقبال «الخائن»...
تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة
تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في متناول المنتخبات العربية
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في ......
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»...
الليلة.. الملاكم سعد الفلاح يخوض نزالا قويا أمام الإيطالي مارسيلو
الليلة.. الملاكم سعد الفلاح يخوض نزالا قويا أمام الإيطالي ......
فوزان وتعادل في افتتاح منافسات الموسم الجديد من «دورينا»
فوزان وتعادل في افتتاح منافسات الموسم الجديد من «دورينا»...
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال ......
المزيد
لوكلير.. أول المنطلقين في جائزة مكسيكو الكبرى لـ«فورمولا 1»
لوكلير.. أول المنطلقين في جائزة مكسيكو الكبرى لـ«فورمولا 1»...
ريال مدريد يرفض التنافس على صفقة النيجيري أوسيمين
ريال مدريد يرفض التنافس على صفقة النيجيري أوسيمين...
نتائج مبهرة لأبطال القوة البدنية في ختام البطولة الأفريقية بالجزائر (صور)
نتائج مبهرة لأبطال القوة البدنية في ختام البطولة الأفريقية ......
تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة
تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة...
الشرطة تمنع جماهير إنتر ميلان من توزيع الصافرات لاستقبال «الخائن» لوكاكو
الشرطة تمنع جماهير إنتر ميلان من توزيع الصافرات لاستقبال ......
المزيد