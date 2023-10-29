ريال مدريد يرفض التنافس على صفقة النيجيري أوسيمين

القاهرة - بوابة الوسط

بعدما كان المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، المحترف بصفوف نادي نابولي الإيطالي، محط أنظار ريال مدريد الإسباني، قرر الأخير التراجع عن الفكرة، حسب ما أكدته وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الأحد.

وكان النادي الملكي ينوي التنافس على صفقة التعاقد مع النجم النيجيري على الرغم من قيمته العالية التي يتمتع بها، إلا أن وسائل إعلام قالت «الملكي لا يخطط للمزايدة على سعر الدولي النيجيري بسبب المبالغة الكبيرة في مطالب نابولي للاستغناء عن خدماته».

ميلوسو يفرض التفريط في النيجيري

ونقلت وسائل الإعلام تصريحات أدلى بها المدير الرياضي للنادي الإيطالي، ماورو ميلوسو، قال فيها: «لا نخطط للسماح للمهاجم النيجيري الموهوب أوسيمين بمغادرة ملعب دييغو أرماندو مارادونا على الأقل حتى الصيف المقبل».

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بذلك يضع نابولي، بطل الدوري الإيطالي «الكالتشيو»، حداً للشائعات التي أشارت إلى احتمالية بيع اللاعب في الشتاء، بعدما لفتت وسائل إعلام أخرى إلى أن هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي أثار اهتمام المدرب كارلو أنشيلوتي. لكن رئيس نابولي، أوريليو دي لورينتيس، أغلق الباب أمام أي محاولات.