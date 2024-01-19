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«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 يناير 2024, 08:32 مساء
«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي
المدرب الجزائري عادل عمروش خلال إدارته إحدى المباريات (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت تقارير إعلامية مغربية اليوم الجمعة أن اللجنة التأديبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أصدرت قرارا بإيقاف الجزائري عادل عمروش المدير الفني للمنتخب التنزاني لثماني مباريات مع تغريمه مبلغ عشرة آلاف دولار عقب تصريحاته تجاه الكرة المغربية ومسؤوليها.

عمروش يطلق اتهامات خطيرة
ونقل موقع «هسبريس» المغربي عن مصادر لم يكشف عنها أن اللجنة التأديبية لـ«كاف» قررت معاقبة عمروش بسبب اتهاماته بتحكم الاتحاد المغربي لكرة القدم في صناعة القرار داخل الاتحاد الأفريقي، وبقدرة المسؤولين عن الكرة المغربية على تعديل مواعيد المباريات بما يناسب الفرق والمنتخبات المغربية، كما قال عن المسؤولين المغاربة أنهم يقومون باختيار الحكام لمباريات معينة.

وبموجب هذه العقوبة سيغيب عمروش عن بقية مباريات منتخب تنزانيا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تجرى حاليا في كوت ديفوار.

من جهته تبرأ رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم كاريا والاس في تصريحات سابقة من اتهامات عمروش، وأكد أن بلده يحترم المغرب وما يقدمه الاتحاد المغربي من جهود لتطوير اللعبة في القارة الأفريقية.

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يشار إلى أن المنتخب المغربي فاز على نظيره التنزاني في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بثلاثية نظيفة، وتنتظره مباراتان قادمتان أمام الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

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