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منتخب جامبيا يتعرض لموقف مميت بين السماء والأرض ويهدد بعدم المشاركة في كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 05:05 مساء
منتخب جامبيا يتعرض لموقف مميت بين السماء والأرض ويهدد بعدم المشاركة في كأس أمم أفريقيا
مدرب منتخب جامبيا لكرة القدم توم سانتفيت خلال إحدى المباريات (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد مدرب منتخب جامبيا لكرة القدم توم سانتفيت أن البعثة الجامبية تعرضت لموقف بالغ الخطورة خلال الرحلة الجوية التي استقلها في طريقه إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

طائرة بدون تكييف
وقال سانتفيت إن منتخب جامبيا نجا من كارثة كادت تودي بحياة كل أفراده عندما فوجئ الجميع بأن قائد الطائرة يبلغ الركاب بأن هناك مشكلة في التكييف بالطائرة، إلا أن الوضع سيكون جيدا عندما تقلع الطائرة.

وأضاف أن الركاب لم يتوقعوا أن يكون الوضع سيئا، خاصة بعد تطمينات الطيار، إلا أن الوضع كان بالغ السوء بعد مرور دقائق فقط على إقلاع الطائرة وارتفعت الحرارة بشكل كبير.

وكشف مدرب منتخب جامبيا أن عددا من اللاعبين تعرضوا للإغماء بسبب نقص الأكسجين بشكل حاد في مقصورة الركاب وارتفاع نسبة أول أوكسيد الكربون في وقت لم تخرج فيه أقنعة الأكسجين من سقف الطائرة

كالمعتاد،مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن تحدث كارثة ويموت كل الركاب فيما لو استمر الوضع لنصف ساعة على الأكثر.

وأشار إلى أن الطيار أدرك خطورة الوضع فعاد سريعا إلى المطار لإنقاذ الركاب، وهو تصرف ذكي أنقذ به حياة الركاب.

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وكشف توم سانتفيت أنه بعد البقاء في المطار لإصلاح الطائرة طلب من الركاب السفر إلى كوت ديفوار على متن الطائرة نفسها، غير أنه رفض بشدة وقال إنه إذا لم يتم توفير طائرة أخرى بدلا منها فإن المنتخب سيعود لجامبيا،

مشيرا إلى أنه إذا كان محتما على أفراد المنتخب أن يموتوا، فإنهم سيموتون في الملاعب دفاعا عن الوطن وليس خارجه.

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