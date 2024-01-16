نجوم الدوري السعودي على موعد قاري مهم بأمم أفريقيا في كوت ديفوار

القاهرة - بوابة الوسط

سيبقى العام 2023 راسخا في ذاكرة السعوديين وتاريخ كرة القدم بالمملكة، بعد أن شهد بداية توافد نجوم الكرة الساحرة على دوري «روشن» المحلي للمحترفين، بينهم نجوم للكرة الأفريقية مثل رياض محرز وياسين بونو وساديو ماني، وانتهى بضمان الرياض حصولها على شرف استضافة كأس العالم 2034، بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنها باتت وحيدة في سباق الترشح لهذا الحدث الرياضي البارز.

ومن المتوقع أن يلعب هؤلاء اللاعبون الأفارقة دورا مهما خلال الكأس القارية بساحل العاج من 13 يناير حتى 11 فبراير، إذ تعول عليهم منتخباتهم لتخطي المتنافسين والأدوار من أجل الذهاب بعيدا وإحراز اللقب، حسب وكالة «فرانس برس».

يضم المنتخب السنغالي، حامل اللقب، أكبر عدد من اللاعبين الأفارقة بدوري «روشن» بخمسة عناصر، يليه الكاميرون بأربعة لاعبين، فساحل العاج والمغرب بثلاثة لاعبين لكل منهما.

القائد السنغالي البارز ساديو ماني

يوجد بالبطولة القارية ساديو ماني، قائد السنغال أفضل لاعب بالقارة في 2022، الذي يلعب إلى جانب رونالدو في نادي النصر. وانتقل ماني من الفريق الإنجليزي ليفربول إلى عملاق الكرة الألمانية بايرن ميونخ، حيث عُلقت عليه آمال خلافة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن تجربته في بافاريا شهدت نجاحا نسبيا لم يرق لمستوى تطلعات الجانبين، فاضطر اللاعب للمغادرة، والتوجه نحو السعودية، حيث كان بانتظاره عرض مالي مغرٍ.

حلم الثنائية يطارد الجزائري رياض محرز

يقود رياض محرز منتخب الجزائر نحو حلم ثاني ألقابه الأفريقية، بعد لقبه الأول في يوليو 2019 بالقاهرة، وسيقود فريقه كذلك في كان 2024 بساحل العاج في رحلة رد الاعتبار، بعد إخفاقه في النسخة الماضية بالكاميرون، حيث خرج من الدور الأول.

- السنغال تهزم غامبيا بثلاثية في بداية رحلة الدفاع عن لقب الأمم الأفريقية

- انطلاق العرس القاري في ساحل العاج وسط تطلعات كبيرة وتساؤلات متنوعة

انضم محرز (32 عاما) لنادي الأهلي السعودي بعد مشوار ثري بالذكريات والأهداف والألقاب في الدوري الإنجليزي، بعدما ظهر للعلن في العام 2016 عندما أسهم بشكل قوي وكبير في تتويج نادي ليستر باللقب، وسجل 17 هدفا.

ياسين بونو يثير اهتمام أوروبا قبل الانتقال للسعودية

بعد أدائه المميز في حراسة مرمى منتخب المغرب بكأس العالم 2022 في قطر، أثار ياسين بونو اهتمام بضع كبرى الأندية الأوروبية، بينها ريال مدريد وبايرن ميونخ. وقد أنهى بونو الموسم بإحراز كأس الاتحاد الأوروبي مع نادي إشبيلية، حيث قضى خمسة مواسم، خاض فيها 142 مباراة، وفاز بالدوري الأوروبي في 2020 و2023، وحافظ على شباكه نظيفة 58 مرة، حتى أنه سجل هدفا لفريقه في مرمى بلد الوليد خلال موسم 2020-2021.

الفيل الإيفواري فوفانا يستحوذ على الاهتمام الأكبر

وهناك لاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا (28 عاما)، زميل كريستيانو رونالدو بنادي النصر السعودي، بعد أن كانت التوقعات ترشحه لخوض موسم آخر مع ناديه السابق لانس في الدوري الفرنسي، الذي قاده لانتزاع تأشيرة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. لكن لاعب وسط ساحل العاج راضٍ تماما عن خياره، مؤكدا أنه يستمتع بكل لحظة يخوضها مع فريقه إلى جانب لاعبين عالميين كبار مثل رونالدو.