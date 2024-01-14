منتخب مصر يفلت من الهزيمة ويكتفي بالتعادل مع موزمبيق بكأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أفلت منتخب مصر من هزيمة محققة في أولى مبارياته ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعدما اقتنص تعادلًا صعبًا للغاية أمام منتخب موزمبيق بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من البطولة المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

منتخب مصر فرط في فوز سهل بأولى مبارياته

وقد دفع منتخب مصر ثمنًا باهظًا لتهاونه وتفريطه في تحقيق انتصار سهل كان في متناوله، ليدرك التعادل في الوقت بدل الضائع من زمن اللقاء، ليكتفي بنقطة واحدة فيما حصل منتخب موزمبيق على نقطة غالية.

افتتح منتخب مصر التسجيل مبكرًا عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، التي جرت في مدينة أبيدجان، قبل أن يقلب المنتخب الموزمبيقي الطاولة في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين، مستغلًا البطء في أداء لاعبي منتخب «الفراعنة» وابتعادهم كثيرًا عن مستواهم المعتاد.

وأحرز ويتينيس جواو هدف التعادل لمنتخب موزمبيق في الدقيقة 55، قبل أن يضيف سلسيو بواكي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز المنتخب الموزمبيقي، أحرز محمد صلاح هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من ركلة جزاء، ليحرم منتخب موزمبيق الملقب بـ«الأفاعي السوداء» من تحقيق انتصار تاريخي على منتخب مصر، وصيف النسخة الماضية للمسابقة، التي أقيمت في الكاميرون والذي يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالمسابقة برصيد سبعة ألقاب.

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وفاز منتخب مصر في جميع مبارياته الخمس السابقة التي جمعته بمنتخب موزمبيق، الذي لم يتمكن خلالها من إحراز أي هدف في مختلف المسابقات، قبل أن يحصد تعادله الأول مع منتخب «الفراعنة» اليوم.