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اليوم.. برشلونة يواجه أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 05:16 مساء
اليوم.. برشلونة يواجه أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني
جانب من تدريب فريق برشلونة في الرياض استعدادا للبطولة (فيسبوك)
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يواجه برشلونة نظيره أوساسونا التاسعة مساء اليوم الخميس على ملعب «الأول بارك» بالعاصمة السعودية الرياض ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وسيتأهل الفائز من لقاء اليوم لمواجهة ريال مدريد في النهائي بعدما تمكن «الملكي» من تخطي أتلتيكو مدريد في نصف النهائي بعد مباراة مثيرة انتهت لصالح الريال بنتيجة 5-3.

برشلونة يسعى للدفاع عن لقب كأس السوبر الإسباني
ويخوض برشلونة رحلة بصفته بطلا للدوري الإسباني، كما أنه يحمل لقب كأس السوبر الإسباني، أما أوساسونا فيلعب بصفته وصيف بطولة كأس الملك الموسم الماضي 2022-2023.

وتوج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد 3-1 في كلاسيكو مثير على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية 15 يناير الماضي.

ويجد برشلونة نفسه في موقف لا يحسد عليه، فهو إلى جانب اتجاهه لفقدان لقبه في الدوري، يقدّم أداء سيئًا لا يليق به حيث يحتل المركز الثالث في الليغا بفارق سبع نقاط عن صدارة «الليغا» التي يحتلها ريال مدريد وجيرونا.

وسيفتقد برشلونة لجهود مدافعه البرتغالي جواو كانسيلو بسبب تعرّضه لشد في أربطة الركبة. وانضم كانسيلو (29 عامًا) المعار من مانشستر سيتي الإنجليزي لموسم واحد إلى قائمة طويلة من المصابين في برشلونة تتضمن لاعب الوسط الشاب غافي، والحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن، والظهير ماركوس ألونسو، والمدافع إينيغو مارتينيز، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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ويمتلك برشلونة الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني برصيد 14 لقبا والتي كان آخرها في الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3 - 1.

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