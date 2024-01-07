  • Alwasat News
Atwasat

تورينو يعبر نابولي.. وميلان يفوز على إمبولي بثلاثية.. ولاتسيو يعبر أودينيزي بثنائية بالدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 07:15 مساء
تورينو يعبر نابولي.. وميلان يفوز على إمبولي بثلاثية.. ولاتسيو يعبر أودينيزي بثنائية بالدوري الإيطالي
لاعبو فريق ميلان يحتفلون بأحد أهداف الفريق خلال مباراة الفريق الأحد 7 يناير 2024 (إكس)
alwasat radio

حقق لاتسيو ثالث انتصار له على التوالي بالفوز على أودينيزي 2-1 اليوم الأحد، في إطار الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أودينيزي لم يستفد من اللعب بمعقله
تقدم لوكا بيليغريني للاتسيو في الدقيقة 12 من المباراة، التي أقيمت على ملعب فريولي معقل أودينيزي، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 59 عبر اللاعب فالاس.

وأضاف ماتياس فينسيو الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 76، ليرتفع رصيد الفريق إلى ثلاثين نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 17 نقطة في المركز السادس عشر بجدول الدوري الإيطالي.

وفي مباراة أخرى في الجولة نفسها، اقتنص تورينو ثلاث نقاط ثمينة من نابولي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

سجل ثلاثية تورينو كل من أنطونيو سانابريا في الدقيقة 59، ونيكولاس فلاىسيتش في الدقيقة 52، وأليساندرو بونجيورنو في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد تورينو إلى 27 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد نابولي عند 28 نقطة في المركز التاسع بجدول الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر ميلان جدول الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة بفارق خمسة نقاط عن يوفنتوس في المركز الثاني.

وفي مباراة ثالثة أقيمت اليوم أيضا، حقق ميلان فوزًا مستحقًا على إمبولي بثلاثة أهداف من دون رد في مباراة أقيمت على ملعب كارلو كاستيلاني.

تفوق لإنتر ويوفنتوس وسقوط لحامل لقب الدوري الإيطالي نابولي
نابولي يمدِّد عقد أوسيمين حتى 2026 لينهي الجدل في إيطاليا

سجل الهدف الأول لميلان، روبن لوفتوس تشيك، في الدقيقة 11 من أحداث الشوط الأول، وفي الدقيقة 31 استطاع أوليفيه جيرو عن طريق ضربة جزاء تسجيل الهدف الثاني، بينما سجل الثالث لميلان شاكا تراوري في الدقيقة 88.

ورفع ميلان بهذا الفوز رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير بترتيب فرق الدوري الإيطالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أستاذة بجامعة «كارديف» البريطانية: هل تتوسع الحرب في المنطقة مع تصاعد هجمات «حزب الله» و«إسرائيل»؟

أستاذة بجامعة «كارديف» البريطانية: هل تتوسع الحرب في المنطقة مع تصاعد هجمات «حزب...
«في التسعين»: عدسة الوسط ترصد تصريحات نجوم منتخب ليبيا لكرة السلة بعد فضية

«في التسعين»: عدسة الوسط ترصد تصريحات نجوم منتخب ليبيا لكرة السلة بعد فضية
«في التسعين»: مدرب ليبيا لكرة السلة فؤاد أبو شقرا ورئيس الاتحاد فؤاد برغش

«في التسعين»: مدرب ليبيا لكرة السلة فؤاد أبو شقرا ورئيس الاتحاد فؤاد برغش
«مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

«مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
الدفاع المدني في غزة: أكثر من 8 آلاف مفقود منذ بدء العدوان.. والاحتلال استهدف 70% من مقدراتنا

الدفاع المدني في غزة: أكثر من 8 آلاف مفقود منذ بدء العدوان.. والاحتلال استهدف ...
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا

شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا
بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات

بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات
شاهد.. الحلقة السادسة من «مئوية ليبيا»: أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية

شاهد.. الحلقة السادسة من «مئوية ليبيا»: أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية
غريفيث: غزة باتت «مكاناً للموت واليأس» والعالم يقف متفرجاً

غريفيث: غزة باتت «مكاناً للموت واليأس» والعالم يقف متفرجاً
«مكتبة الملابس» في أمستردام تؤجر ملابس عالية الجودة حفاظا على البيئة

«مكتبة الملابس» في أمستردام تؤجر ملابس عالية الجودة حفاظا على البيئة
«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024

«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان

نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان
روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024

روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024
مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»

مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»
«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء

«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء
«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر

الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر
2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات

2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تيمو فيرنر يرغب في مغادرة لايبزيغ من أجل كأس أمم أوروبا
تيمو فيرنر يرغب في مغادرة لايبزيغ من أجل كأس أمم أوروبا
نادال يعلن عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة بسبب تمزق عضلي
نادال يعلن عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة بسبب تمزق عضلي
المنتخب المصري يسعى لكسر عقدة المباريات النهائية لكأس أمم أفريقيا
المنتخب المصري يسعى لكسر عقدة المباريات النهائية لكأس أمم أفريقيا
تورينو يعبر نابولي.. وميلان يفوز على إمبولي بثلاثية.. ولاتسيو يعبر أودينيزي بثنائية بالدوري الإيطالي
تورينو يعبر نابولي.. وميلان يفوز على إمبولي بثلاثية.. ولاتسيو ...
مانشستر سيتي يكتسح هدرسفيلد بخماسية ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي يكتسح هدرسفيلد بخماسية ويتأهل للدور الرابع بكأس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024...
(فيديو) المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم أفريقيا 2023 ويترشح لكأس العالم
(فيديو) المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم......
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد...
شاهد.. سقوط مفاجئ للجزائري أندي ديلور يثير الرعب خلال نهائي كأس نجوم قطر
شاهد.. سقوط مفاجئ للجزائري أندي ديلور يثير الرعب خلال نهائي ......
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي...
المزيد
الأولمبي الباجي يتوج بكأس السوبر التونسي بثنائية أمام النجم الساحلي
الأولمبي الباجي يتوج بكأس السوبر التونسي بثنائية أمام النجم ......
منتخب مصر يفوز على تنزانيا وديًا في التجربة الأخيرة قبل كأس أمم أفريقيا
منتخب مصر يفوز على تنزانيا وديًا في التجربة الأخيرة قبل كأس ......
أول تعليق للفرنسي توما بعد تلقيه تهديدات بالقتل لإهداره ركلة جزاء بالدوري الإيطالي
أول تعليق للفرنسي توما بعد تلقيه تهديدات بالقتل لإهداره ركلة......
مانشستر سيتي يكتسح هدرسفيلد بخماسية ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي يكتسح هدرسفيلد بخماسية ويتأهل للدور الرابع بكأس......
تورينو يعبر نابولي.. وميلان يفوز على إمبولي بثلاثية.. ولاتسيو يعبر أودينيزي بثنائية بالدوري الإيطالي
تورينو يعبر نابولي.. وميلان يفوز على إمبولي بثلاثية.. ......
المزيد