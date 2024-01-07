تورينو يعبر نابولي.. وميلان يفوز على إمبولي بثلاثية.. ولاتسيو يعبر أودينيزي بثنائية بالدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

حقق لاتسيو ثالث انتصار له على التوالي بالفوز على أودينيزي 2-1 اليوم الأحد، في إطار الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أودينيزي لم يستفد من اللعب بمعقله

تقدم لوكا بيليغريني للاتسيو في الدقيقة 12 من المباراة، التي أقيمت على ملعب فريولي معقل أودينيزي، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 59 عبر اللاعب فالاس.

وأضاف ماتياس فينسيو الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 76، ليرتفع رصيد الفريق إلى ثلاثين نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 17 نقطة في المركز السادس عشر بجدول الدوري الإيطالي.

وفي مباراة أخرى في الجولة نفسها، اقتنص تورينو ثلاث نقاط ثمينة من نابولي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

سجل ثلاثية تورينو كل من أنطونيو سانابريا في الدقيقة 59، ونيكولاس فلاىسيتش في الدقيقة 52، وأليساندرو بونجيورنو في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد تورينو إلى 27 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد نابولي عند 28 نقطة في المركز التاسع بجدول الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر ميلان جدول الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة بفارق خمسة نقاط عن يوفنتوس في المركز الثاني.

وفي مباراة ثالثة أقيمت اليوم أيضا، حقق ميلان فوزًا مستحقًا على إمبولي بثلاثة أهداف من دون رد في مباراة أقيمت على ملعب كارلو كاستيلاني.

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سجل الهدف الأول لميلان، روبن لوفتوس تشيك، في الدقيقة 11 من أحداث الشوط الأول، وفي الدقيقة 31 استطاع أوليفيه جيرو عن طريق ضربة جزاء تسجيل الهدف الثاني، بينما سجل الثالث لميلان شاكا تراوري في الدقيقة 88.

ورفع ميلان بهذا الفوز رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير بترتيب فرق الدوري الإيطالي.