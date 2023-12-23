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نابولي يمدِّد عقد أوسيمين حتى 2026 لينهي الجدل في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 06:08 مساء
نابولي يمدِّد عقد أوسيمين حتى 2026 لينهي الجدل في إيطاليا
المهاجم النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين بقميص نابولي. (فرانس برس)
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وقّع المهاجم النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين عقدًا جديدًا مع نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم حتى العام 2026، بحسب ما أعلن النادي الجنوبي السبت.

وكتب نابولي في حساباته الرسمية «فيكتور ونابولي معًا حتى 2026»، تعليقًا على صورة للاعب الذي كان مرشّحًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي. ولم يكشف نابولي أية تفاصيل حول العقد الجديد لهداف الدوري الموسم الماضي، لكن الصحف المحلية أشارت إلى بند جزائي يبلغ بين 120 و130 مليون يورو لدى فسخ عقده.

النيجيري أوسيمين يثير الجدل في إيطاليا
وكان العقد السابق لأوسيمين ينتهي في يونيو 2025، وأثير جدل كبير في إيطاليا حول تجديده منذ إحراز نابولي لقب الدوري الإيطالي الأول في ثلاثة عقود.

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سجّل أوسيمين 26 هدفًا الموسم الماضي تحت إشراف المدرب السابق لوتشانو سباليتي في ظل أسلوبٍ خطَف أنفاس القارة العجوز للمرة الأولى منذ عهد الأسطورة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا. وسجّل أوسيمين 67 هدفًا في 118 مباراة لنابولي منذ انتقاله من ليل الفرنسي العام 2020.

أوسيمين أفضل لاعب أفريقي لعام 2023
وفاز المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين هداف وبطل الدوري الإيطالي مع نابولي بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023 متفوقًا على المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان وجناح ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن جوائزه خلال حفل أقيم في مدينة مراكش المغربية.

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