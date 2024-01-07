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المنتخب المصري يسعى لكسر عقدة المباريات النهائية لكأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 06:27 مساء
المنتخب المصري يسعى لكسر عقدة المباريات النهائية لكأس أمم أفريقيا
لاعبو منتخب مصر يحتفلون بإحراز هدف خلال إحدى المباريات (إكس)
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يدخل المنتخب المصري لكرة القدم تحديًا جديدًا في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 ‏فبراير 2024.

المنتخب المصري خسر النهائي مرتين
ويسعى المنتخب المصري لكسر عقدة المباريات النهائية التي لازمته في الفترة الأخيرة، بعدما خسر النهائي مرتين خلال آخر ثلاث بطولات لكأس أمم أفريقيا، وذلك أمام الكاميرون والسنغال العامين 2017 و2021 على الترتيب.

ويقود المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، أحلام وطموحات «الفراعنة» في تلك النسخة من البطولة، من أجل التتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخ الفريق والأولى منذ 2010، بحسب تقرير وكالة الأنباء الألمانية.

وأسفرت قرعة مرحلة المجموعات عن تواجد المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية التي تضم إلى جواره منتخبات غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

تشابه ظروف فيتوريا والجوهري
وتتشابه ظروف فيتوريا قبل المشاركة في كأس أمم أفريقيا، مع موقف المدرب الراحل محمود الجوهري، الذي قاد «الفراعنة» لإحراز لقب البطولة العام 1998 في بوركينا فاسو.

وواجه الجوهري انتقادات عنيفة قبل انطلاق البطولة بعد اختيار القائمة التي ستشارك في البطولة، وذلك بسبب إصراره على الاستعانة بخدمات حسام حسن لقيادة هجوم الفريق بالبطولة بالرغم تراجع مستواه في ذلك الوقت، ومطالبة الكثيرين باعتزاله اللعب.

ولكن الجوهري تحدى الجميع بل نجح في رفع الضغوط عن المنتخب المصري، بعدما صرح بأنه ذاهب للحصول على المركز الثالث عشر في البطولة، التي كان يشارك فيها 16 منتخبًا آنذاك.

وغادر المنتخب المصري إلى تايلاند للمشاركة في كأس الملك التي توج بها، ثم ذهب إلى بوركينا فاسو وكانت المصادفة أيضًا تواجد موزمبيق بالمجموعة نفسها، واستطاع المنتخب المصري التتويج باللقب بل حصل حسام حسن على لقب هداف تلك البطولة بالاشتراك مع الجنوب أفريقي بينديكت مكارثي، وسجل كل منهما سبعة أهداف.

وتتشابه ظروف المنتخب المصري قبل 26 عامًا مع بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، فيتواجد منتخب موزمبيق مع «الفراعنة» في مجموعة واحدة، كما أن فيتوريا واجه انتقادات حادة في الفترة الأخيرة بسبب القائمة التي اختارها للمشاركة في المونديال الأفريقي.

وتعجب البعض من استبعاد ياسر إبراهيم الذي قدم مستويات كبيرة، خاصة في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية أخيرًا، وضم علي جبر وأحمد سامي، ولكن الظروف لعبت دورها وانضم إبراهيم لقائمة المنتخب المصري عقب تعرض أسامة جلال للإصابة.

ولم تتوقف الانتقادات ضد روي فيتوريا عند حد ياسر إبراهيم، ولكنها امتدت إلى حارس المرمى محمد صبحي، الذي انضم لقائمة منتخب مصر بالرغم عدم مشاركته مع فريقه الزمالك منذ فترة طويلة.

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وكذلك تعجب البعض من استدعاء أحمد حسن «كوكا»، واستبعاد محمد شريف من القائمة، كما تفاجأ الكثيرون باستبعاد حسين الشحات الذي تألق مع فريق الأهلي في مونديال الأندية، وكأس السوبر المصري أخيرًا.

لكن المدرب البرتغالي تحلى بالصبر والهدوء قبل السفر إلى كوت ديفوار، واكتفى بتصريحات لوسائل الإعلام على هامش معسكر الفريق الذي يقيمه حاليًا في العاصمة الإدارية، بأنه لا يعد أحدًا بالفوز بالبطولة ولكنه يسعى للفوز بكل مباراة يخوضها.

وتأمل الجماهير المصرية في أن يسير فيتوريا في أمم أفريقيا 2023 على نهج الجوهري، وأن يمضي قدمًا في البطولة حتى يصل لمنصة التتويج في النهاية، والحصول على الكأس الغائبة منذ 14 عامًا.

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