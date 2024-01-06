جيرونا يطارد ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني بنهاية الدور الأول

القاهرة - بوابة الوسط

تقاسم فريقا ريال مدريد وجيرونا صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» مع نهاية منافسات الدور الأول من المسابقة مع أفضلية لريال مدريد بفضل فارق الأهداف عن جيرونا الذي كان «الحصان الأسود» للدوري هذا الموسم.

انتصارات صعبة لثلاثي المقدمة بالدوري الإسباني

وشهدت مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني نجاح ثلاثي فرق المقدمة، ريال مدريد وجيرونا وبرشلونة، في تحقيق الفوز بصعوبة في مواجهاتهم الثلاث، لتحسم الترتيب إلى حد ما بنهاية هذا الدور الذي شهد الكثير من الندية والمنافسة والمطاردة بينهم على الصدارة، وفقا لتقرير وكالة أنباء الإمارات.

ونجح جيرونا في تخطي عقبة صعبة بالفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-3 في ملعب مونتيليفي بفضل هدف الفوز الذي أحرزه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينهي الدور الأول وهو يتقاسم صدارة الدوري الإسباني مع ريال مدريد وبأرقام تهديفية تاريخية وقياسية.

وأنهى جيرونا الدور الأول من الدوري الإسباني في المركز الثاني برصيد 48 نقطة محرزاً 46 هدفا ليكون صاحب أقوى خطة هجوم في «الليغا» بينما استقبلت شباكه 24 هدفا في 19 مباراة.

وحقق ريال مدريد فوزاً صعباً على ريال مايوركا بهدف واحد دون رد في ملعب سانتياجو برنابيو قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة ليرفع رصيده إلى 48 نقطة محرزا أربعين هدفاً، بينما استقبلت شباكه 11 هدفاً فقط خلال 19 مباراة ليكون صاحب أقوى خط دفاع في الدور الأول، وهو ما منحه الأفضلية على جيرونا.

أما برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني فقد حقق كذلك فوزاً صعبا على لاس بالماس بنتيجة 2-1 على ملعب دي جران كاناريا بفضل هدف أحرزه غوندوغان من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، وأنهى برشلونة الدور الأول في المركز الثالث برصيد 41 نقطة وله 36 هدفا، بينما استقبلت شباكه 22 هدفا في 19 مباراة.

ووصف ميتشل سانشيز مدرب جيرونا الفوز على أتلتيكو مدريد في الوقت القاتل بأنها ليلة تاريخية، معبراً عن فخره الشديد بالفريق وقال: «هدفنا الوصول إلى المنافسات الأوروبية، والذي إذا تحقق سيكون هذا بمثابة صناعة التاريخ».

أما كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد فقد اعترف بأن قوة دفاع الفريق هي التي منحته صدارة الترتيب بنهاية الدور الأول للدوري بعدما استقبلت شباكه 11 هدفا فقط وقال: «أصلحنا المشكلة التي عانينا منها في بداية الموسم وضد أتلتيكو مدريد، في الجولة السادسة. أدركت أننا كنا ضعفاء في الدفاع، وقوة دفاعنا تجعلني سعيدا».

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وأضاف أنشيلوتي: «المنافسة على لقب الدوري الإسباني مفتوحة، وجيرونا يؤدي بشكل جيد للغاية، وعلينا أن نتطلع إلى الأمام».

من جانبه طالب تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بأن يقدر الجميع إمكانات فريقه باعتباره حامل لقب الدوري الإسباني، خاصة فيما يتعلق بفوزه على لاس بالماس بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل ضائع.

وقال مدرب برشلونة: «لقد انتصرنا في اللحظات الأخيرة بفضل ركلة جزاء، ولدينا فرصة للظفر بالدوري الإسباني، فنحن حامل اللقب ويجب احترام ذلك».