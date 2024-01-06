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الإمارات بعد أكبر عملية تجنيس تحلم بآمم آسيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 05:44 مساء
الإمارات بعد أكبر عملية تجنيس تحلم بآمم آسيا
ولد الدولي الإماراتي كايو كانيدو (وسط) في فولتا ريدوندا البرازيلية. (فرانس برس)
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يشارك منتخب الإمارات في كأس آسيا لكرة القدم في قطر بطموحات الوصول إلى أدوار متقدمة، ولكن الهدف الأساس سيكون الإعداد لتصفيات مونديال 2026، حيث ينتظر أن يكون شكل «الأبيض» مختلفاً كلياً بعد تجنيسه 14 لاعباً ينتظرون فرصتهم في دخول القائمة بعد النهائيات القارية.

وأقدمت الإمارات في 2023 على أكبر عملية تجنيس على صعيد كرة القدم فيها، مستفيدة من قانون 2018 الذي أصدره الرئيس الراحل خليفة بن زايد آل نهيان، القاضى بالسماح بمشاركة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات، وكذلك المقيمون بالدولة في المسابقات المحلية، حسب وكالة «فرانس برس».

القانون يسمح لكل ناد بتسجيل أجانب
وسمح القانون لكل ناد بتسجيل 5 لاعبين أجانب شباب في قائمته، مشترطاً أن يكونوا تحت سن 21 عاماً، للاستفادة منهم بعد خمس سنوات من إقامتهم بالإمارات في المنتخبات الوطنية، حسب المدة التي حددتها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

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الأرجنتيني نيكولاس خيمينيس آخر المجنسين
وبالتوازي مع اللاعبين الشباب، بدأت الإمارات في تجنيس الأجانب المحترفين الذين قضوا فترات طويلة في ملاعبها، وآخرهم الأرجنتيني نيكولاس خيمينيس (27 عاماً)، لاعب وسط الوصل، الذي يلعب في الدوري الإماراتي منذ موسم 2020-2021.

منتخب الإمارات ضمّ ثلاثة لاعبين في 2020
وقد ضم منتخب الإمارات في 2020 ثلاثة لاعبين مجنّسين، هم: الثنائي البرازيلي كايو كانيدو وفابيو ليما والأرجنتيني سيباستيان تاليابوي، والأخير استبعد عن التشكيلة الحالية، لكن شارك الثلاثي في صفوف المنتخب خلال تصفيات مونديال 2022 في قطر، قبل أن يودّع «الأبيض» بالخسارة بصعوبة أمام أستراليا 0-1 في الملحق الآسيوي.

13 مجنسا تألقوا مع أنديتهم في الدرجة الأولى
كما طالت المرحلة الأولى من التجنيس 13 لاعباً تألقوا بشكل لافت مع أنديتهم في الدرجة الأولى، وقد يشكلون عماد المنتخب في الفترة التي تلي كأس آسيا، وهم: إريك وبرونو وجوناتاس وغيلهيرمي بالا ويوري سيزار ولوانزينيو وغلوبر ولوكاس بيمنتا (البرازيل)، مامادو كوليبالي وكوامي اوتون (ساحل العاج)، وعمر تراوريه (مالي)، وعلاء الدين زهير (تونس)، وعصام فائز (المغرب).

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