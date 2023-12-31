عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة

القاهرة - بوابة الوسط

يدرس البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لاعب فريق أهلي جدة، مغادرة الدوري السعودي خلال ميركاتو الشتاء المقبل.

وبدأ فيرمينو بشكل مميز مع أهلي جدة، قبل أن يهبط مستواه بشكل مفاجئ، ويخرج من دائرة التألق بين نجوم الدوري السعودي.

وقالت جريدة «الشرق الأوسط» السعودية نقلا عن «راديو توك سبورت»: «فيرمينو دخل اهتمام عدة أندية إنجليزية وتركية وسعودية».

شيفيلد يونايتد يراقب المهاجم البرازيلي

وأضافت أن شيفيلد يونايتد يراقب موقف المهاجم البرازيلي، لرغبته في الحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

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وأشارت إلى أن أندية الشباب والاتفاق والفتح في السعودية أبدت رغبتها بضم فيرمينو، في ظل وجود اهتمام من أندية تركية.