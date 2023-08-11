شاهد.. الأهلي السعودي يفوز في أول مباراة بالدوري بفضل ثلاثية فيرمينو وبمشاركة رياض محرز

القاهرة - بوابة الوسط

قاد المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو فريق الأهلي السعودي إلى الفوز الأول في الدوري المحلي مساء الجمعة، بعدما أحرز ثلاثة أهداف لهدف، أمام الحزم في أولى جولات البطولة، وذلك بمشاركة الجزائري رياض محرز.

فيرمينو سجل هاتريك في مباراته الرسمية الأولى مع الأهلي السعودي العائد إلى «دوري روشن» بعد أن لعب الفريق الموسم الماضي في دوري يلو لأندية الدرجة الثانية السعودية.

بدأ المهاجم البرازيلي المنتقل من ليفربول، مسلسل الأهداف في الدقيقة السادسة ثم في الدقيقة العاشرة قبل أن يكمل الثلاثية في الدقيقة 72، بينما سجل هدف الحزم الوحيد فينيسيوس غويس في الدقيقة 50 ليحرز الأهلي أولى 3 نقاط له في البطولة.

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من دوري الظل إلى الأضواء

يذكر أن الأهلي والحزم صعدا معًا إلى دوري روشن بعد أن عانيا من شبح الهبوط ولعبا في الدرجة الثانية الموسم الماضي.

وتعاقد الأهلي مع عدد من كبار النجوم منهم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي والحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي.