  • Alwasat News
Atwasat

شاهد.. الأهلي السعودي يفوز في أول مباراة بالدوري بفضل ثلاثية فيرمينو وبمشاركة رياض محرز

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 10:20 مساء
شاهد.. الأهلي السعودي يفوز في أول مباراة بالدوري بفضل ثلاثية فيرمينو وبمشاركة رياض محرز
البرازيلي فيرمينو يحتفل بهدف في مباراته الأولى مع أهلي جدة. (حساب النادي بتويتر)
alwasat radio

قاد المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو فريق الأهلي السعودي إلى الفوز الأول في الدوري المحلي مساء الجمعة، بعدما أحرز ثلاثة أهداف لهدف، أمام الحزم في أولى جولات البطولة، وذلك بمشاركة الجزائري رياض محرز.

فيرمينو سجل هاتريك في مباراته الرسمية الأولى مع الأهلي السعودي العائد إلى «دوري روشن» بعد أن لعب الفريق الموسم الماضي في دوري يلو لأندية الدرجة الثانية السعودية.

بدأ المهاجم البرازيلي المنتقل من ليفربول، مسلسل الأهداف في الدقيقة السادسة ثم في الدقيقة العاشرة قبل أن يكمل الثلاثية في الدقيقة 72، بينما سجل هدف الحزم الوحيد فينيسيوس غويس في الدقيقة 50 ليحرز الأهلي أولى 3 نقاط له في البطولة.

- رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

من دوري الظل إلى الأضواء
يذكر أن الأهلي والحزم صعدا معًا إلى دوري روشن بعد أن عانيا من شبح الهبوط ولعبا في الدرجة الثانية الموسم الماضي.

وتعاقد الأهلي مع عدد من كبار النجوم منهم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي والحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. الأهلي السعودي يفوز في أول مباراة بالدوري بفضل ثلاثية فيرمينو وبمشاركة رياض محرز

شاهد.. الأهلي السعودي يفوز في أول مباراة بالدوري بفضل ثلاثية فيرمينو وبمشاركة ...
يوفنتوس يطرد بونوتشي ويواصل الإصرار على إبعاده عن التدريبات

يوفنتوس يطرد بونوتشي ويواصل الإصرار على إبعاده عن التدريبات
آلاف من أنصار الانقلابيين في النيجر يتجمعون قرب القاعدة الفرنسية في نيامي

آلاف من أنصار الانقلابيين في النيجر يتجمعون قرب القاعدة الفرنسية في نيامي
موسكو: أيّ تدخل عسكري في النيجر سيزعزع الاستقرار بقوة

موسكو: أيّ تدخل عسكري في النيجر سيزعزع الاستقرار بقوة
يجمعه مع زوكربيرغ.. إيلون ماسك يكشف تفاصيل نزال «المحاربون»

يجمعه مع زوكربيرغ.. إيلون ماسك يكشف تفاصيل نزال «المحاربون»
(فيديو) مونديال السيدات.. إسبانيا تبلغ نصف النهائي والسويد تطيح بأحلام اليابان

(فيديو) مونديال السيدات.. إسبانيا تبلغ نصف النهائي والسويد تطيح بأحلام اليابان
ماليزيا.. السجن 3 سنوات لِمَن يضع أو يبيع ساعات تظهر شعاراً مرتبطاً بمجتمع «المثليين»

ماليزيا.. السجن 3 سنوات لِمَن يضع أو يبيع ساعات تظهر شعاراً مرتبطاً بمجتمع ...
مبابي يرفض العرض الأخير لحل أزمته مع باريس سان جيرمان

مبابي يرفض العرض الأخير لحل أزمته مع باريس سان جيرمان
نيمار يواجه مستقبلا مجهولا بعد غلق باب اللعب في الدوري الأميركي

نيمار يواجه مستقبلا مجهولا بعد غلق باب اللعب في الدوري الأميركي
إنتر ميلان يسعى لضم مهدي تاريمي ويستبعد بالوغون من حساباته

إنتر ميلان يسعى لضم مهدي تاريمي ويستبعد بالوغون من حساباته
جيل كويتي شاب يطمح لتدشين مسار سياسي بديل

جيل كويتي شاب يطمح لتدشين مسار سياسي بديل
متى ينتهي لجوء الكرة الليبية لساحات القضاء؟

متى ينتهي لجوء الكرة الليبية لساحات القضاء؟
جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي

جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي
السياحة تبحث تحويل «وان تكوفي» لمزار سياحي

السياحة تبحث تحويل «وان تكوفي» لمزار سياحي
رئيسة بلدية أميركية تعثر على 32 كيلو كوكايين خلال رحلة صيد

رئيسة بلدية أميركية تعثر على 32 كيلو كوكايين خلال رحلة صيد
كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي

كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي
زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب

زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب
ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا

ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
(فيديو) مونديال السيدات.. إسبانيا تبلغ نصف النهائي والسويد تطيح بأحلام اليابان
(فيديو) مونديال السيدات.. إسبانيا تبلغ نصف النهائي والسويد تطيح ...
اليوناني يانيس يعلن غيابه عن كأس العالم للسلة لعدم جاهزيته
اليوناني يانيس يعلن غيابه عن كأس العالم للسلة لعدم جاهزيته
غدا.. بايرن ميونخ يواجه لايبزغ على لقب السوبر الألماني
غدا.. بايرن ميونخ يواجه لايبزغ على لقب السوبر الألماني
توتنهام يمنع هاري كين من السفر لميونخ
توتنهام يمنع هاري كين من السفر لميونخ
يجمعه مع زوكربيرغ.. إيلون ماسك يكشف تفاصيل نزال «المحاربون»
يجمعه مع زوكربيرغ.. إيلون ماسك يكشف تفاصيل نزال «المحاربون»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حليمة بولند تكشف سر اتصال رونالدو بها
حليمة بولند تكشف سر اتصال رونالدو بها...
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية ......
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها...
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع ......
غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين
غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين...
المزيد
شاهد.. الأهلي السعودي يفوز في أول مباراة بالدوري بفضل ثلاثية فيرمينو وبمشاركة رياض محرز
شاهد.. الأهلي السعودي يفوز في أول مباراة بالدوري بفضل ثلاثية......
يوفنتوس يطرد بونوتشي ويواصل الإصرار على إبعاده عن التدريبات
يوفنتوس يطرد بونوتشي ويواصل الإصرار على إبعاده عن التدريبات...
نابولي يرفض انتقال أوسيمين للدوري السعودي
نابولي يرفض انتقال أوسيمين للدوري السعودي...
يجمعه مع زوكربيرغ.. إيلون ماسك يكشف تفاصيل نزال «المحاربون»
يجمعه مع زوكربيرغ.. إيلون ماسك يكشف تفاصيل نزال «المحاربون»...
توتنهام يمنع هاري كين من السفر لميونخ
توتنهام يمنع هاري كين من السفر لميونخ...
المزيد