منتخب الأرجنتين فريق العام في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أسفر استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية عن اختيار منتخب الأرجنتين لكرة القدم للرجال للمرة الثانية على التوالي فريق العام خلال 2023.

منتخب الأرجنتين يتصدر بفارق كبير عن منافسيه

وحصد منتخب الأرجنتين 666 نقطة ليحتل المركز الأول في الاستطلاع الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية لرأي 405 صحفيين من 107 دول، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني بـ440 نقطة خلف «الألبسيليستي» بعد أن توج في عام 2023 بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي الممتاز «البريمير ليغ» وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

أما المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات فقد جاء في المركز الثالث بـ308 نقاط بعد التتويج بأول لقب عالمي في تاريخه في أستراليا ونيوزيلاندا.

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وحل ريال مدريد في المركز السابع في الاستطلاع بحصده 175 نقطة، بينما حل فريق برشلونة للسيدات في المركز التاسع بـ164 نقطة.