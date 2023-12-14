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سكالوني يكرر التلميح بترك تدريب منتخب الأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 01:33 مساء
سكالوني يكرر التلميح بترك تدريب منتخب الأرجنتين
ليونيل سكالوني عقب إحدى مباريات منتخب الأرجنتين (رويترز)
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أثار المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل سكالوني علامات الاستفهام مجددا بشأن مستقبله مع منتخب «التانغو» من خلال إطلاق تصريحات ألمح من خلالها إلى احتمال رحيله عن منصبه.

سكالوني يعيد التفكير في مستقبله
وقال سكالوني في تصريحات لقناة «موفيستار» عقب حضوره مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا: «أعتقد أنه في جميع التجارب يأتي وقت لإيقاف الكرة والبدء في التفكير وتحديد الأهداف والتفكير في العام المقبل وما إذا كنا قادرين كطاقم تدريبي على تنفيذ ما فعلناه وهذا ما نعمل عليه. الهدف هو التنافس مرة أخرى على أعلى مستوى».

تأتي هذه التصريحات في أعقاب ما قاله سكالوني (45 عاما) عقب المباراة التي فاز فيها منتخب الأرجنتين على نظيره البرازيلي في تصفيات كأس العالم 2026 الشهر الماضي، والتي فتح فيها الباب أمام رحيله عن تدريب منتخب الأرجنتين حيث قال صراحة أنه يفكر في ترك منصبه.

وأضاف سكالوني: «الأرجنتين تحتاج إلى مدرب يتمتع بكل الطاقة الممكنة ويكون في حالة جيدة. أحتاج إلى إعادة التفكير في بعض الأمور، لديّ كثير من الأشياء التي يجب أن أفكر فيها خلال هذه الفترة».

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وأشار: «قدمت هذه المجموعة من اللاعبين كثيراً للجهاز الفني، وأحتاج إلى التفكير كثيراً فيما سأفعله مستقبلاً».

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