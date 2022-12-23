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مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 ديسمبر 2022, 02:54 مساء
مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم المقبلة
المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني يقبل رأس قائده ليونيل ميسي عقب الفوز بكأس العالم 2022، 18 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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عبر المدرب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، عن رغبته الكبيرة في استمرار قائد منتخب بلاده ليونيل ميسي والفائز بلقب أفضل لاعب في كأس العالم 2022، مع المنتخب حتى المونديال المقبل 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية: «وجود قائد مثل ليونيل، ولاعب في براعته مع المنتخب، يعد بالمتعة الكبيرة لعشاق كرة القدم في العالم، ولا أتخيل اعتزاله، لأنني سأفتقده كثيرًا»، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية.

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وأمل المدرب الأرجنتيني في استمرار النجم ميسي مع المنتخب حتى يشارك في كأس العالم المقبلة، مؤكدًا قدرة اللاعب على تقديم مستوى مميز في البطولة، دون النظر لعمره وقتها.

وأكمل سكالوني تصريحاته قائلًا: «يجب أن نأمل في استمرار الرقم 10 رفقة المنتخب، سننتظر قراره بالاستمرار من عدمه، لكن دعونا نأمل في أن يستمر».

اللقب الثالث للأرجنتين
وحقق المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، وحصل ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في المونديال، فيما توج مواطنه إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس، كما توج إينزو فيرنانديز بجائزة أفضل لاعب شاب في نفس البطولة.

الاعتماد على خبرات ميسي
وسيكون ميسي بعمر 39 عامًا بحلول كأس العالم المقبلة وهو عمر يستطيع خلاله اللاعب تقديم خبراته للمنتخب، بحسب ما قاله المدرب الأرجنتيني.

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