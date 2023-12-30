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بيلينغهام: الفوز بـ«الكلاسيكو» أمام برشلونة أفضل لحظات 2023

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 08:41 مساء
بيلينغهام: الفوز بـ«الكلاسيكو» أمام برشلونة أفضل لحظات 2023
جود بيلينغهام خلال إحدى مباريات ريال مدريد (رويترز)
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اعتبر لاعب وسط ريال مدريد الإنجليزي جود بيلينغهام الفوز في مباراة «الكلاسيكو» 2-1 بهدفيه اللذين سجلهما في مرمى برشلونة أفضل لحظاته في عام 2023 بقميص الفريق «الملكي»، الذي انضم إليه في موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

بيلينغهام يريد الاستمتاع بوجوده في ريال مدريد
وقال بيلينغهام لوسائل إعلام نادي ريال مدريد: «الكلاسيكو كان أفضل لحظة؛ كانت مباراة صعبة، سجلت هدفين ساعدانا على الفوز بالمباراة، وكان يومًا رائعًا. وفي عام 2024 أتطلع لتحقيق العديد من الألقاب والعديد من الأهداف والأداء الجيد والاستمتاع بكوني لاعبًا في ريال مدريد».

وبعد انتهاء التدريب المفتوح أمام الجمهور الذي حضره 5700 عضو من أعضاء النادي على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، توجه العديد من اللاعبين بالشكر للمشجعين على دعمهم، كما قاموا بتقييم عام 2023، وأعربوا عن أمنياتهم لعام 2024.

ومن بين هؤلاء اللاعبين البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي تعافى بالفعل من التمزق العضلي الذي تعرض له في 18 نوفمبر الماضي، والذي منعه من المشاركة في المباريات منذ ذلك الحين.

وقال النجم البرازيلي لشبكة تليفزيون ريال مدريد: «أنا بخير الآن ومستعد لبقية الموسم، وأتمنى أن نتمكن في عام 2024 من الفوز بالعديد من الألقاب».

وتعليقًا على تجديد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع النادي حتى 30 يونيو 2026 الذي جرى الإعلان عنه أمس الجمعة قال ناتشو فرنانديز القائد الأول لريال مدريد «تجديد عقد أنشيلوتي مهم للغاية للنادي، من أجل الهدوء والتجربة ومدى نجاحها بالنسبة لنا، إنه أمر إيجابي لريال مدريد ويضع الأساس لمواصلة العمل، سيكون عامًا جميلًا للغاية».

أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026
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وشارك الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي زميله في الفريق الرأي قائلًا: «نحن سعداء باستمرار أنشيلوتي، وأعتقد أنه قرار حكيم للغاية من قبل ريال مدريد، إنه محبوب تمامًا في غرفة الملابس، وهذه أخبار جيدة للغاية، نريد مواصلة صناعة التاريخ والفوز بالمباريات والألقاب في عام 2024».

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