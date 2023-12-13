مورينيو: روما لا يستطيع الاستغناء عن ديبالا

القاهرة - بوابة الوسط

جدد المدير الفني لفريق روما الإيطالي، جوزيه مورينيو، إشادته بالأرجنتيني باولو ديبالا، الذي يعتبره لاعباً لا يمكن تعويضه، والذي سيغيب عن الفريق حتى العام 2024 بسبب إصابة في فخذه الأيسر.

روما يفقد ديبالا بسبب الإصابة

وكشفت الفحوص التي خضع لها ديبالا، بعد مواجهة فيورنتينا التي أصيب خلالها، واضطر إلى مغادرة ملعب المباراة، أن الآلام التي يشعر به، والتي بدا أنها لن تبعده عن المستطيل الأخضر لأكثر من أسبوع، أكثر خطورة مما كان متوقعاً، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وبات من المؤكد أن الأرجنتيني سيغيب عن المباريات الأربع المتبقية للفريق في العام 2023 بقيادة المدرب البرتغالي، وأولها غدا الخميس أمام فريق شريف، في المباراة التي يبحث فيها عن التأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي،

ومباريات الدوري الإيطالي أمام فرق بولونيا ونابولي ويوفينتوس، في ظل الصراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو: «لقد لعب ديبالا كثيراً العام الماضي، وعندما يكون في الملعب يقدم لنا الكثير. أنا محظوظ بوجوده، والفريق محظوظ بوجوده أيضاً. عندما لا يكون موجوداً، فإننا نفتقده كثيراً، لأنه مهم للغاية، ولكننا نتوقع أن تكون عودته قوية».

وأضاف مدرب روما: «نخوض مباراة بوجود ديبالا وأخرى بدون ديبالا. لا يوجد أحد مثله. لن يكون معنا، وكذلك روميلو لوكاكو الموقوف في مباراة بولونيا. ولأنه لا يمكن استنساخهما، سيتعين علينا القيام بذلك بشكل مختلف مع بيلوتي وشعراوي وبيليغريني. غداً سيكون لدينا جواو كوستا وشيروبيني، وهما لاعبان شابان، ولكن بدون ديبالا الأمر مختلف».

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ويسعى روما في مباراة الغد لحجز بطاقة التأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي من دون لاعبه الأرجنتيني الذي يصنع الفارق. ولتجنب مواجهة فريق قادم من دور الـ32 لدوري أبطال أوروبا، يجد روما نفسه بحاجة إلى الفوز على شريف، وخسارة سلافيا براغ أمام سيرفيت السويسري، أو الفوز على شريف بفارق أكثر من خمسة أهداف، وانتهاء المواجهة الأخرى بالتعادل.