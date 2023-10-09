الأرجنتين تخسر ديبالا بعد إعلان روما غيابه لمدة شهر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي روما، اليوم الإثنين، أن صانع ألعابه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا سيغيب عن الملاعب لمدة شهر، بسبب إصابته بقطع في أربطة ركبته اليسرى في المباراة ضد كالياري (4-1)، الأحد، في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وغادر ديبالا الملعب باكياً بعد اصطدام قوي مع لاعب كالياري ماتيو براتي، مما أثار مخاوف من احتمال غيابه حتى العام الجديد، لكن نادي العاصمة أوضح في بيان مقتضب أن الفحوص التي أجريت، الإثنين، كشفت عن التواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى، وأنه سيغيب نحو أربعة أسابيع، حسب «فرانس برس».

ديبالا يغيب عن رحلة روما إلى ميلانو لمواجهة إنتر

ومن المتوقع أن يغيب ديبالا عن رحلة روما إلى ميلانو لمواجهة إنتر في 29 أكتوبر الحالي، لكنه قد يعود لخوض دربي العاصمة أمام لاتسيو بعد أسبوعين، كما يغيب عن رحلة المنتخب الأرجنتيني الأخيرة؛ حيث الاستعداد لمواجهتي باراغواي وبيرو ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ويحتل روما المركز العاشر في الدوري برصيد 11 نقطة، بعد بداية متذبذبة أدت إلى شائعات مفادها إقالة محتملة لمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.