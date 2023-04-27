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خيارات باولو ديبالا للرحيل من روما

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 06:26 مساء
خيارات باولو ديبالا للرحيل من روما
لاعب نادي روما الإيطالي باولو ديبالا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خيارات الأرجنتيني باولو ديبالا مع نادي إي إس روما لتحديد مستقبله في الموسم المقبل، مؤكدًا أن الخيار الأخير في يد اللاعب نفسه لتقرير بقائه أو خروجه من «الذئاب».

وانضم ديبالا إلى صفوف روما الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات، لكنه يملك خيارات لإطلاق سراحه بحسب ما وضحه فابريزيو رومانو.

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- ديبالا يحفظ لروما الرصيد الخالي من الهزائم.. وإمبولي أمام سمبدوريا في ختام الأسبوع الـ18.. الإثنين

ويملك ديبالا بندًا يسمح بانتقاله إلى أحد الأندية الإيطالية مقابل دفع 20 مليون يورو لنادي روما، ويمكن لروما إيقاف هذا البند عن طريق تقديم زيادة في راتب باولو، من 3.8 مليون يورو إلى ستة ملايين يورو.

بينما يمكن للمهاجم الأرجنتيني البالغ «29 عاما» الانتقال إلى أي نادٍ خارج إيطاليا، مقابل دفع دفع 12 مليون يورو لروما، بعد موافقة ديبالا على الانتقال.

كره رونالدو
واعترف الأرجنتيني أنه أخبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بكرهه له حينما تزاملا في يوفينتوس الإيطالي، خلال رحلة الفريق لخوض إحدى المباريات: «أخبرت كريستيانو ذات مرة أني كنت أكرهه كثيرًا وأنا صغير»، وتقبل البرتغالي المزحة من زميله السابق.

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