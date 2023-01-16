ديبالا يحفظ لروما الرصيد الخالي من الهزائم.. وإمبولي أمام سمبدوريا في ختام الأسبوع الـ18.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

حقق روما فوزا مهما على حساب ضيفه فيورنتينا (2-صفر)، وسجل هدفي فريق العاصمة الأرجنتيني باولو ديبالا (40 و82)، وبقي روما للمباراة الخامسة تواليا دون خسارة، حيث تعود هزيمته الأخيرة إلى مباراته أمام جاره لاتسيو عندما سقط (صفر-1) ضمن المرحلة 13.

وشهدت المباراة طرد لاعب فيورنتينا البرازيلي دودو (24) بعد نيله بطاقتين صفراويين، وبخسارته، بقي فيورنتينا في المركز التاسع برصيد 23 نقطة متقدما بفارق الأهداف فقط عن تورينو العاشر، كما فاز بولونيا على أودينيزي (2-1)، حارما الأخير من فرصة البقاء على مقربة من المراكز الطليعة، حيث يحتل أودينيزي المركز الثامن برصيد 25 نقطة بفارق 12 نقطة عن إنتر ميلان الرابع.

- تصاعد معركة التأهل لدوري الأبطال بين «لاتسيو وأتالانتا وروما»

- أتالانتا يسجل نتيجة كبيرة بثمانية في الدوري الإيطالي

وتساوت ثلاثة فرق بـ34 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن يوفنتوس وإنتر اللذين يتساويان في المركز الثالث، مع أفضلية الأهداف لـ«اليوفي»، وبفارق أربع نقاط عن ميلان الثاني، ليبقى الصراع حول المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا مشتعلا في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوز الثلاثي لاتسيو وأتالانتا وروما على ساسوولو وساليرنيتانا وفيورنتينا تباعا، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتغلب أيضا سبيتسيا على تورينو بهدف وحيد سجله الأنغولي مبالا نزولا من ركلة جزاء في الدقيقة 28، وتختتم المنافسات الإثنين بلقاء إمبولي أمام سمبدوريا.