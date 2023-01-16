أتالانتا يسجل نتيجة كبيرة بثمانية في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

حقق أتالانتا فوزا ساحقا على حساب ساليرنيتانا (8-2) ليواصل سعيه للاقتراب من المراكز الأربعة الأوائل، سجل أهداف أتالانتا سبعة لاعبين مختلفين كل من العاجي جيريمي بوغا (6) والنيجيري أديمولا لوكمان (20 من ركلة جزاء و54).

وسجل جيورجيو سكالفيني (23) والهولندي تيون كوبمينرس (38) والدنماركي راسموس هويلوند (41) والبرازيلي إيدرسون (61) ونادر زورتيا (85)، فيما سجّل هدفي الفريق الخاسر كل من السنغالي بولايي ديا (10) وهانس نيكولوسي كافيالي (56).

- حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد

وتساوت ثلاثة فرق بـ34 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن يوفنتوس وإنتر اللذين يتساويان في المركز الثالث، مع أفضلية الأهداف لـ«اليوفي»، وبفارق أربع نقاط عن ميلان الثاني، ليبقى الصراع حول المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا مشتعلا في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوز الثلاثي لاتسيو وأتالانتا وروما على ساسوولو وساليرنيتانا وفيورنتينا تباعا، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.