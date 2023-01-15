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حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 11:45 صباحا
حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد
حفيد نيلسون مانديلا مع الرئيس الجزائري تبون. (إنترنت)
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تسبب حفيد نيلسون مانديلا في أزمة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» في الجزائر، عندما ألقى كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية، الأمر الذي أثار حفيظة الاتحاد المغربي لكرة القدم ليندد، السبت، بممارسات وصفها بـ«دنيئة».

وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم: «عبارات عنصرية موجهة ضد الجماهير المغربية»، عقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة يظهر بعض الجماهير التي حضرت حفل الافتتاح وهي تردد «شتيمة» في حق المغاربة، حسب «فرانس برس».

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وتعد جنوب أفريقيا من أهم مساندي جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية.

وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيانه: «نندد بالممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة التي صاحبت افتتاح بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، بعد إلقاء كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروي».

كلمة شيف زولي فوليل
وخلال حفل الافتتاح، ألقى شيف زولي فوليل، وهو حفيد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، خطابا تحدث فيه عن نزاع الصحراء الغربية. وقال: «دعونا لا ننسى آخر مستعمرة في أفريقيا الصحراء الغربية، لنقاتل من أجل تحريرها».

اعتبر الاتحاد المغربي ذلك «خرقا سافرا للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم»، موضحا أنه راسل الاتحاد «لتحمل كامل مسؤولياته أمام هذه الخروقات السافرة».

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