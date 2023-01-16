تصاعد معركة التأهل لدوري الأبطال بين «لاتسيو وأتالانتا وروما»

القاهرة - بوابة الوسط

تساوت ثلاثة فرق بـ34 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن يوفنتوس وإنتر اللذين يتساويان في المركز الثالث، مع أفضلية الأهداف لـ«اليوفي»، وبفارق أربع نقاط عن ميلان الثاني، ليبقى الصراع حول المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا مشتعلا في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوز الثلاثي لاتسيو وأتالانتا وروما على ساسوولو وساليرنيتانا وفيورنتينا تباعا، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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في المباراة الأولى، تغلب لاتسيو على مضيفه ساسوولو (2-صفر)، بفضل هدفي ماتيا تساكاني من ركلة جزاء (45+3) والبرازيلي فيليبي أندرسون (90+4)، وهو الفوز الأول لنادي العاصمة في الدوري بعدما فشل في تحقيق ذلك في مبارياته الثلاث الأخيرة، حيث خسر أمام يوفنتوس بثلاثية وأمام ليتشي (1-2)، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام إمبولي (2-2).

لاتسيو أسقط في عقر داره ضيفه مونتسا

ويعود الفوز الأخير للاتسيو إلى المرحلة 14 عندما أسقط في عقر داره ضيفه مونتسا (1-صفر). وحافظ لاتسيو على نظافة شباكه في 10 مباريات في «سيري أ» هذا الموسم، فيما وحده يوفنتوس الذي تعرض لخسارة كبيرة أمام نابولي المتصدر (1-5) في افتتاح منافسات هذه المرحلة الجمعة، تمكن من تحقيق أرقام أفضل إذ لم تهتز شباكه في 12 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وتلقى فريق المدرب ماوريتسيو ساري ضربة معنوية قوية بخروج مهاجمه تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 15 بسبب آلام في فخذه الأيمن. علما أن ابن الـ32 عاما سبق له أن غاب عن عدة مباريات في الخريف بسبب مشكلة في الفخذ الأيسر.