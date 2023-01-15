جيرونا يسقط إشبيلية وانتصارات لأوساسونا ورايو فايكانو في «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط

ضاعف جيرونا من أزمات ضيفه إشبيلية، بعد الفوز عليه (2-1) في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، السبت، حيث تقدم إشبيلية عن طريق الفرنسي تانغي نيانزو في الدقيقة (13)، قبل أن يقلب جيرونا الطاولة في الشوط الثاني بهدفي الأوروغوياني كريستيان ستواني (46)، والفنزويلي يانخل هيريرا (88).

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ورفع جيرونا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 15 نقطة في المركز السابع عشر، كما تغلب أوساسونا على ضيفه ريال مايوركا بهدف نظيف سجله أيمار أوروس (47)، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 22 نقطة في المركز العاشر.

وفاز رايو فايكانو (1-0) على مضيفه بلد الوليد بهدف إيسي بالاسون (65)، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع مقابل 17 لمنافسه صاحب المركز السادس عشر.