باولو ديبالا: آمال البقاء مع روما والوصول لدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

أكد لاعب إي إس روما الإيطالي باولو ديبالا تمسكه بالبقاء مع ناديه، مشيرًا إلى رغبته في الوصول لدوري أبطال أوروبا مع ناديه والتدرب تحت إمرة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال ديبالا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأربعاء أن وكلائه يعملون على عقد جديد مع إدارة النادي، إذ يملك المهاجم الأرجنتيني بندًا في عقده مع «الذئاب» يتيح له الخروج الصيف المقبل، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».

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وأضاف ديبالا: «لا أعرف ما سيحدث في نهاية الموسم، وكلائي يتناقشون مع النادي حول العقد، أملك بندًا للخروج الصيف المقبل، لكني أرغب في البقاء».

وتابع باولو تصريحاته: « أريد أن أعمل تحت قيادة جوزيه مورينيو بالتأكيد، إنه من بين الأفضل، أريد الفوز مع روما، أتمنى أن يشارك روما في دوري الأبطال الموسم المقبل».