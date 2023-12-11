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فيكتور أوسيمين أفضل لاعب أفريقي لعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 10:02 مساء
فيكتور أوسيمين أفضل لاعب أفريقي لعام 2023
فيكتور أوسيمين يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023 (كاف)
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فاز المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين هداف وبطل الدوري الإيطالي مع نابولي بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023 متفوقًا على المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان وجناح ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن جوائزه خلال حفل أقيم في مدينة مراكش المغربية.

وجرى تقييم مستويات اللاعب في الفترة بين سبتمبر 2022 ويونيو 2023.

قائمة الفائزين بجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
وجاءت الجوائز على النحو التالي:
- أفضل لاعب في أفريقيا: فيكتور أوسيمين.
- أفضل لاعبة في أفريقيا: النيجيرية أسيسات أوشوالا.
- أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا: الجنوب أفريقي بيرسي تاو (فريق الأهلي المصري).
- أفضل لاعبة داخل قارة أفريقيا: المغربية فاطمة تكناوت (فريق الجيش الملكي).
- أفضل لاعب شاب في أفريقيا: السنغالي لامين كامارا (فريق ميتز الفرنسي).
- أفضل لاعبة شابة في أفريقيا: المغربية نسرين الشاد (فريق سانت إيتيان الفرنسي).
- أفضل حارس مرمى: المغربي ياسين بونو (الهلال السعودي).
- أفضل حارسة مرمى: النيجيرية كياماكا نادوزى.
- فريق العام في أفريقيا: الأهلي المصري.
- فريق العام للسيدات في أفريقيا: صن داونز.
- منتخب العام في أفريقيا: منتخب المغرب.
- منتخب العام للسيدات في أفريقيا: منتخب نيجيريا.
- أفضل مدرب في أفريقيا: المغربي وليد الركراكي.
- أفضل مدربة في أفريقيا: الجنوب أفريقية ديزاير إليس.

بطاقة المغربي وليد الركراكي الفائز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا (كاف)
بطاقة المغربي وليد الركراكي الفائز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا (كاف)
بطاقة النيجيرية أسيسات أوشوالا الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في أفريقيا (كاف)
بطاقة النيجيرية أسيسات أوشوالا الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في أفريقيا (كاف)
بطاقة المغربي ياسين بونو الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى (كاف)
بطاقة المغربي ياسين بونو الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى (كاف)
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