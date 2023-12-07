شاهد.. إيقاف حارس باريس سان جيرمان مباراتين بسبب الخشونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أنها عاقبت الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان بالإيقاف لمباراتين بسبب خشونته الواضحة خلال التحام تسبب في طرده في مباراة فريقه أمام لوهافر التي انتهت بفوز فريق العاصمة الفرنسية 2-0 الأحد الماضي.

دوناروما يشارك في دوري أبطال أوروبا

وطرد دوناروما في الدقيقة العاشرة بعد تدخل متهور على خوسيه كازيمير لاعب لوهافر في محاولة غير موفقة لإبعاد الكرة خارج منطقة جزائه.

وبسبب هذا الإيقاف سيغيب دوناروما عن مباراتي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي أمام نانت وليل في الجولتين المقبلتين، لكن سيكون بوسعه المشاركة في مباراة فريقه بدوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند الألماني في ملعب الأخير الأربعاء المقبل.

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وكان طرد دوناروما من مباراة باريس سان جيرمان أمام لوهافر فرصة للحارس البديل آرناو تيناس للتألق، حيث ظهر الحارس البديل بمستوى مميز للغاية وتمكن من الدفاع عن مرماه في عدة مناسبات.