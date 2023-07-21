إصابة دوناروما في جريمة سطو على منزله

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض حارس مرمى باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الدولي، الإيطالي جانلويجي دوناروما، وصديقته إلى سرقة منزلهما في العاصمة الفرنسية باريس.

نقل دوناروما إلى المستشفى

قال موقع «أكتو 17» الفرنسي إن الجناة قيدوا دوناروما وصديقته تحت تهديد سلاح، لم تحدد طبيعته، في شقتهما بالدائرة الثامنة في باريس، وإنهما دخلا المستشفى بعد الواقعة، حسبما قالت وكالة «فرانس برس».

وأضاف «أكتو 17»، نقلا عن مصدر مطلع، أن دوناروما أصيب بجروح طفيفة بعد اعتداء الجناة عليه، دون تقديم المزيد من التفاصيل، مشيراً إلى أن صديقته لم تصب بأذى جسدي.

ووفقاً لـ«أكتو 17»، جرى إبلاغ الشرطة من قِبل موظفي فندق قريب لجأ دوناروما وصديقته إليه بعد هروبهما من الجناة، وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة، وبدأت البحث عن الجناة الذين فروا سريعا من مسرح الجريمة.

وقُدرت الأضرار بنصف مليون يورو، وتتضمن سرقة ساعات ومجوهرات ومصنوعات جلدية فاخرة، بحسب مصدر في الشرطة.

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ويستعد دوناروما إلى السفر، غدا السبت، إلى اليابان مع فريقه الذي يجرى جولة آسيوية إعدادية للموسم الجديد. كما كان من المقرر أيضاً أن يشارك في مباراة ودية ضد لوهافر اليوم الجمعة.

سبق أن وقع عديد اللاعبين الحاليين أو السابقين من فريق باريس سان جيرمان لعمليات سطو في السنوات الأخيرة، حيث اعتاد اللصوص ارتكاب سرقاتهم في غيابهم.

ومن بين ضحايا عمليات السطو كل من: بريسنيل كيمبيمبي، والبرازيليين ماركينيوس وتياغو سيلفا وداني ألفيس، والأرجنتينيين أنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي، والكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو موتينغ، والإسباني سيرخيو ريكو.