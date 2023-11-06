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متاعب واستقبال عدائي لـ«دوناروما» من جماهيره السابقة في «سان سيرو» بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 02:05 مساء
متاعب واستقبال عدائي لـ«دوناروما» من جماهيره السابقة في «سان سيرو» بدوري الأبطال
حارس مرمى باريس سان جرمان الإيطالي جانلويجي دوناروما في لقطة له خلال مباراة الذهاب ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا، 25 أكتوبر 2023. (فرانس برس)
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تحاوط الحارس الدولي جانلويجي دوناروما متاعب جمة وينتظره استقبال عدائي، الثلاثاء، عندما يواجه فريقه السابق ميلان الإيطالي على ملعب سان سيرو للمرة الأولى منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعدما أصبح العدو رقم واحد لجماهير النادي اللومباردي.

أثار دوناروما غضب جماهير ميلان عندما غادر كلاعب حر قبل أكثر عن عامين، ما جعل بطل أوروبا سبع مرات يخسر الكثير، لا سيما أن دوناروما كان يُعتبر في ذلك الوقت أحد أفضل حراس المرمى في العالم، إن لم يكن الأفضل، حسب «فرانس برس».

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وخسر ميلان لاعبين آخرين بهذه الطريقة خلال المواسم القليلة الماضية، بما في ذلك لاعب خط الوسط الحائز على لقب الدوري الإيطالي العاجي فرانك كيسييه، لكن صفقة انتقال دوناروما تبقى الأكثر أذى بالنسبة إلى ميلان.

دوناروما وقع مع ميلان عندما كان في الرابعة عشرة
وقّع حارس المرمى الإيطالي مع ميلان عندما كان في الرابعة عشرة من عمره وأصبح لاعبا في الفريق الأول في سن 16 عاما، وأعلن مرارا وتكرارا حبه للنادي، مما جعل الجماهير تعتقد أنه سيظل وفيا لناديه كما فعل جانلويجي بوفون في يوفنتوس.

بيد أنه رفض التراجع عن مطالبه المادية على مدار أشهر من المحادثات بين الطرفين ورحل إلى سان جرمان وحل بدلا منه الفرنسي مايك مانيان، خريج أكاديمية باريس سان جيرمان والذي كان حاسما في ما بعد في حصول ميلان على لقبه الأول منذ 11 عاما العام 2022.

الفرنسي مايك مانيان يحل أزمة حراسة المرمى في ميلان
ومع ذلك، فإن الأداء الرائع الذي قدمه مانيان بين الخشبات لم يفعل أي شيء لتهدئة الغضب من الخيانة، في حين فشل دوناروما في إقناع المشجعين في باريس حيث انتقل بعد تألقه في كأس أوروبا ومساهمته في إحراز منتخب بلاده اللقب العام 2021.

وقال دوناروما لشبكة «ميدياسيت» الشهر الماضي، متحدثًا عن الانتقادات التي تطاله «الأمر صعب، لكن عليك أن تنأى بنفسك عنه».

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