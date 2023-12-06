لاعبو كرة سابقون يتهمون الاتحاد الإنجليزي بالفشل في حمايتهم من إصابات الدماغ

القاهرة - بوابة الوسط

قرر عدد من اللاعبين السابقين ونجوم الدوري الإنجليزي لكرة القدم رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب الإهمال في حمايتهم من إصابات الدماغ.

25 لاعبا يطالبون بتعويضات

ويعد الدوري الإنجليزي من أقوى المسابقات بدنيا على مستوى العالم. وقد شهد على مدى السنوات الماضية عديد الإصابات العنيفة، وهو الأمر الذي دفع 25 لاعبا لعبوا في البطولات المحلية بإنجلترا، منهم ثلاثة نجوم سابقون بالدوري الإنجليزي، لرفع دعوى قضائية من أجل المطالبة بحقوقهم، وفقا لموقع «جول».

وقالت جريدة «ديلي ميل» البريطانية إن جلسة الاستماع الأولى جرى تحديد موعدها بالفعل في العام الجديد، وسط مطالب بالحصول على تعويضات، لفشل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في حماية هؤلاء اللاعبين من التعرض لإصابات في الدماغ أثرت على حياتهم بعد الاعتزال.

ولا يتعلق الأمر فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، بل المسابقات في إنجلترا بشكل عام، حيث أكد لاعبان سابقان في دوري الدرجة الأولى معاناتهما الخرف المبكر في الأربعينات بسبب إصابات سابقة.

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تتراوح غالبية أعمار المجموعة التي قررت مقاضاة الاتحاد الإنجليزي بين الستينات والسبعينات، ومن المعلوم أن النجوم الثلاثة الذين لعبوا بالدوري الإنجليزي أعمارهم في أوائل الخمسينات.

ولفتت «ديلي ميل» إلى أن المجموعة التي تقدمت بهذه الدعوى طلبت عدم الكشف عن هوية أي منهم، ولكن قد يجرى كشف هوياتهم عند عقد الجلسة الأولى في المحكمة العليا 16 يناير 2024.