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وفاة بوبي تشارلتون أسطورة إنجلترا ومانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 05:40 مساء
وفاة بوبي تشارلتون أسطورة إنجلترا ومانشستر يونايتد
بوبي تشارلتون خلال مشاركته في إحدى مباريات مانشستر يونايتد (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت أن نجمه السير بوبي تشارلتون المتوج مع المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم 1966 توفي عن عمر يناهز 86 عامًا.

مانشستر يونايتد في حداد على بوبي تشارلتون
وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا قال فيه: «مانشستر يونايتد في حالة حداد بعد وفاة السير بوبي تشارلتون، أحد أعظم اللاعبين وأكثرهم شهرة في تاريخ النادي»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكتب مانشستر يونايتد على موقعه الرسمي أن مسيرة بوبي تشارلتون مع النادي امتدت على مدار 17 عامًا شارك خلالها في 754 مباراة سجل خلالها 247 هدفًا، وهو إنجاز لا يستطيع أحد الوصول إليه.

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وأشاد مانشستر يونايتد بإخلاص بوبي تشارلتون للنادي فقال إن العديد من الأندية الإنجليزية حاولت الحصول على خدمات الشاب البالغ عشرين عامًا، إلا أنه فضل الانضمام إلى فريق «الشياطين الحمر» كلاعب محترف اعتبارًا من أكتوبر 1954، ليحقق مع فريق كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب في أعوام 1954 و1955 و1956، وأشار النادي إلى أن أولى مشاركاته في الدوري الإنجليزي كانت أمام فريق تشارلتون في عام 1956 بملعب أولد ترافورد، ونجح في تلك المباراة أن يجذب الأنظار إليه بعدما أحرز هدفين على الرغم من إصابته.

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