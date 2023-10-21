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اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 04:23 مساء
اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي
صراع على الكرة بين اللاعبين خلال مباراة سابقة لآرسنال وتشيلسي (أرشيفية: الإنترنت)
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يلتقي فريقا تشيلسي وآرسنال في السادسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت ليبيا، في قمة منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تقارب القيمة التسويقية لآرسنال وتشيلسي
يزيد من سخونة المباراة التي تقام على ملعب «ستامفورد بريدج» الخاص بـ«البلوز»، تقارب القيمة التسويقية للفريقين التي تصل بفريق تشيلسي عند 999 مليون يورو مقابل 1.1 مليار لفريق آرسنال. ويتصدر نجم أرسنال بوكايو ساكا قائمة أغلى لاعبي المباراة بواقع 120 مليون يورو، فيما يأتي كايسديو أغلى لاعبي تشيلسي بقيمة تسعين مليون يورو، وفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء.

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مثلها والتعادل بمواجهتين وتسجيل 11 هدفًا، وتلقت شباكه سبعة أهداف.

أما آرسنال فيتواجد في المركز الثاني برصيد عشرين نقطة، جمعها من الفوز في ست مباريات والتعادل في مباراتين والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، وتسجيل 16 هدفًا وتلقى ستة أهداف.

يدخل «البلووز» مباراة اليوم بحثًا عن الفوز ومواصلة الانتصارات للتقدم مجددًا في جدول ترتيب الدوري، خاصة بعد الفوز في المباراتين الماضيتين أمام فولهام وبيرنلي على التوالي، بينما يأمل فريق «المدفعجية» في مواصل مغامرته لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما فاز على مانشستر سيتي في المباراة السابقة بهدف قاتل.

والتقى فريقا تشيلسي وآرسنال قبل مباراة اليوم في 159 مباراة، حقق خلالها «البلوز» الفوز في 53 مباراة، بينما فاز «المدفعجية» بـ64 مباراة، وحسم التعادل 42 لقاء.

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ونجح فريق تشيلسي في تسجيل 217 هدفًا مقابل 227 لصالح آرسنال، بينما يتصدر الدبابة الإيفوارية ديدييه دروغبا لاعب تشيلسي السابق ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 13 هدفًا، يليه النجم الأسطوري تييري هنري نجم آرسنال السابق بعشرة أهداف.

وعلى الصعيد الفردي، يأمل النجم المصري محمد النني في الظهور في قائمة مباراة فريقه آرسنال، بعد المردود الجيد الذي قدمه مع منتخب مصر في المباراتين الوديتين اللتين خاضهما خلال فترة التوقف الدولية الماضية.

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