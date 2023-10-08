آرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 2015

القاهرة - بوابة الوسط

خطف آرسنال فوزًا مهمًا على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

آرسنال يخطف الفوز في الدقائق الأخيرة

على استاد الإمارات، سجل غابرييل مارتينلي هدف المباراة الوحيد لصالح آرسنال في الدقيقة 86، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وضرب فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث أنه الأول على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي منذ ثماني سنوات، وتحديدًا منذ ديسمبر 2015 عندما فاز 2-1، كما أنه رفع رصيد آرسنال إلى عشرين نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام هوتسبير متصدر الترتيب.

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على الجانب الآخر، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف آرسنال.

وتعرض مانشستر سيتي لثـلاث هزائم في آخر أربع مباريات في جميع المسابقات، آخرها كان أمام وولفرهامبتون في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بنتيجة 1-2.