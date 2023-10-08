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قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 12:37 مساء
قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»
مباراة سابقة بين آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. (أرشيفية : الإنترنت)
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تجمع قمة نارية على ملعب الإمارات فريق آرسنال ونظيره مانشستر سيتي، اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ».

قمة آرسنال ومانشستر سيتي تحسم الصراع على صدارة الدوري الإنجليزي
غوارديولا يحذر من قوة أرسنال في الموسم الجديد

يتطلع بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، بقيادة مدربه المخضرم بيب غوارديولا، لحصد النقاط الثلاث لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة الأخيرة أمام وولفرهامبتون.

شكوك حول مشاركة بوكايو ساكا مع «الغانرز»
وتحوم الشكوك حول مشاركة بوكايو ساكا مع آرسنال، بعد خروجه مصاباً من مباراة لانس الأخيرة في دوري أبطال أوروبا. بينما قال مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا عن اللقاء: «لن تكون المباراة حاسمة أو محورية بالتأكيد على سباق لقب الدوري. يجب علينا أن نكون في أفضل حالاتنا».
بينما أكد غوارديولا أن مواجهة آرسنال ستكون واحدة من أصعب التحديات هذا الموسم، وأن اللقاء جاء في وقت مبكر نسبياً من الموسم.

آرسنال يأمل استغلال عاملي الأرض والجمهور
في الوقت نفسه، يأمل آرسنال استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على السيتي، والتقدم نحو مقدمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وخاض فريق آرسنال 7 مباريات، حقق فيها 5 انتصارات وتعادل في اثنتين، وحصد 17 نقطة. بينما لعب مانشستر سيتي 7 لقاءات، حقق فيها 6 انتصارات، وخسر مباراة وحيدة.

سيتي يسعى لتجنب الهزيمة الثانية توالياً
ولن تكون مهمة آرسنال نحو النقاط الثلاث سهلة، خاصة أن السيتي سيسعى بكل قوة لتحقيق الفوز على «الغانرز»، لتجنب الهزيمة الثانية توالياً أمامهم، بعد خسارة الدرع الخيرية.

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