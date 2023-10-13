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رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 04:36 مساء
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
شعار الدوري الانجليزي (أرشيفية: الإنترنت)
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دانت رابطة الدوري الإنجلزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، بشدة أعمال العنف المروعة والوحشية التي جرى ارتكابها ضد المدنيين الأبرياء في غزة وإسرائيل، مشيرة إلى أنها تشعر بالصدمة والحزن بسبب تلك الأزمة المتصاعدة.

رابطة الدوري الإنجليزي تتعاطف مع الضحايا
وعبرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، عن أملها أن يعم السلام، مؤكدة تعاطفها مع الضحايا وأسرهم والمجتمعات التي أصابها الضرر بسبب تلك الأحداث.

وقال بيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إنه كبادرة على إظهار الاحترام لكل من تأثر بتلك الأحداث، فإن اللاعبين والمديرين الفنيين ومسؤولي المباريات سيرتدون شارات سوداء،

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وسيقفون دقيقة صمت قبل مباريات الدوري الإنجليزي التي ستقام خلال الفترة من السبت 21 أكتوبر حتى الإثنين 23 من الشهر نفسه.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي عزمها تقديم تبرع إلى جمعية الصليب الأحمر، لدعم الجهود الرامية إلى تقديم المساعدات لأولئك الذين يحتاجونها بشدة.

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