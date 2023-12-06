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مجلة «تايم» الأميركية تختار ميسي الأفضل في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 12:38 مساء
مجلة «تايم» الأميركية تختار ميسي الأفضل في 2023
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بهدفه مع إنتر ميامي الأميركي. (تايم الأميركية)
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تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي غلاف مجلة «تايم» الأميركية، كأفضل رياضي في العالم لعام 2023، وجرى اختيار ميسي كأفضل رياضي من مجلة التايم الشهيرة، بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية «البالون دور».

وفي أكتوبر الماضي، توج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية عن أفضل لاعب حول العالم في 2023، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، ليرفع ميسي عدد الكرات الذهبية التي حصل عليها في مسيرته الطويلة مع كرة القدم إلى الرقم 8.

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وتسلم ليونيل ميسي الكرة الذهبية خلال حفل توزيع جوائز الأفضل حول العالم 2023 الذي أقيم على مسرح «دو شاتليه» في العاصمة الفرنسية باريس ليتفوق على كل من النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي والبلجيكي كيفن دي بروين على الترتيب بعد وصول الرباعي إلى قائمة المرشحين المختصرة في جائزة الكرة الذهبية.

لقب مونديال 2022 يسهم في تتويج ميسي
وأسهم لقب كأس العالم 2022 الذي ذهب إلى خزينة منتخب الأرجنتين في تتويج ميسي، وأحرز ميسي مع باريس سان جيرمان 21 هدفًا في موسم 2022-2023، ثم أضاف 11 هدفًا آخر مع إنتر ميامي الأميركي منذ انضمامه له مطلع العام الجاري.

وبات البالغ من العمر 36 عامًا أول لاعب يحصل على الكرة الذهبية مع نادٍ غير أوروبي، كذلك أصبح ميسي أول لاعب يحقق الكرة الذهبية في ثلاثة عقود مختلفة ومع ثلاثة أندية مختلفة، ولا يزال ميسي الأكثر حصولا على الكرة الذهبية برصيد ثماني مرات، متفوقًا على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الكرات الخمس.

الأسطورة الأرجنتينية تفتح باب الظهور في مونديال 2026
لم يستبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشاركته في مونديال 2026، قائلاً إنه يرغب في ذلك «أكثر من أي وقت مضى»، لكنه أقرّ أن «الأمر سيكون صعباً من الناحية الواقعية». وفيما يتعرّض اللاعب الموهوب لوابل من الأسئلة حيال مشاركته في المونديال المقرّر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أعاد ميسي التأكيد أن «الشيء الوحيد الذي أفكر فيه راهناً هو الوصول إلى كوبا أميركا في يونيو ويوليو المقبلين في الولايات المتحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

ميسي: قلت سابقاً إني سأعتزل بعد المونديال الأخير
أضاف قائد المنتخب الأرجنتيني، الذي أحرز لقبه العالمي الأول في مونديال قطر 2022، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني: «بعد ذلك، سيحدّد الوقت مشاركتي من عدمها».

وأردف اللاعب المحترف في نادي إنتر ميامي الأميركي: «قلت سابقاً إني لا أفكر في الوجود هناك، وبدا الأمر أني سأعتزل بعد المونديال الأخير. لكن الأمر مختلف تماماً. أريد اللعب هناك أكثر من أي وقت مضى».

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي يتصدر غلاف مجلة التايم الأميركية. (تايم الأميركية)
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي يتصدر غلاف مجلة التايم الأميركية. (تايم الأميركية)
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