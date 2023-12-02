«يويفا» يوزع 331 مليون يورو بين المنتخبات المشاركة في كأس أوروبا «يورو 2024»

القاهرة - بوابة الوسط

سيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بتوزيع إجمالي 331 مليون يورو على المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، كما ستصل الجائزة التي سيحصل عليها بطل المسابقة إلى 28.25 مليون يورو في حالة فوزه أيضاً بالمباريات الثلاثة في مرحلة المجموعات.

لا تغيير في جوائز «يورو 2024»

ووافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التي اجتمعت اليوم السبت، في مدينة هامبورغ اللمانية قبل إجراء قرعة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، على الجوائز المالية التي سيتم توزيعها على المنتخبات المتأهلة، والتي تحافظ على نفس مستوى بطولة «يورو 2020»، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وكما أكد «يويفا»، فإن نظير المشاركة سيكون 9.25 مليون يورو، وسيحصل كل منتخب على مليون يورو نظير الفوز في كل مباراة، و500 ألف يورو مقابل التعادل.

وستحصل المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 على مكافأة قدرها 1.5 مليون يورو لكل منها، و2.5 مليون يورو لدور الثمانية، وأربعة ملايين يورو لنصف النهائي.

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كما يحصل وصيف بطولة كأس امم أوروبا «يورو 2024»، التي ستقام في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، على مبلغ إضافي قدره خمسة ملايين يورو والبطل على ثمانية ملايين يورو.

وسيصل الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن يصل إليه الفريق البطل، إذا فاز بالمباريات الثلاث في مجموعته، هو 28.25 مليون يورو.

مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024» (حساب الاتحاد الأوروبي على فسيبوك)