  • Alwasat News
Atwasat

«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل الانطلاق بساعات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 01:12 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل الانطلاق بساعات
كرة كأس أمم أوروبا «يورو 2024». (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

تستقبل مدينة هامبورغ الألمانية، اليوم السبت في تمام السابعة بتوقيت ليبيا، حفل مراسم قرعة كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، التي ستستضيفها ألمانيا بمشاركة 24 منتخبا، جري توزيعها على ست مجموعات، وستقام مبارياتها في عشرة إستادات بعشر مدن مختلفة.

وتستضيف ألمانيا البطولة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، وتجرى المباراة الافتتاحية على إستاد «أليانز آرينا» بمدينة ميونخ، والمباراة النهائية على الإستاد الأولمبي بالعاصمة برلين، وتحمل  النسخة رقم 17، حيث انطلقت البطولة في 1960، وأقيمت جميع نسخها بشكل منتظم كل أربع أعوام، باستثناء النسخة الماضية التي تأجلت إلى 2021 بسبب جائحة كورونا.

وصول 21 منتخبا وسط ترقب وصول ثلاثي جديد
تأهل قبل القرعة 21 منتخبا فقط، بينما ستتحدد هوية آخر ثلاثة منتخبات خلال الملحق الفاصل في مارس 2024، قبل أقل من ثلاثة أشهر فقط على بدء فعاليات البطولة. وكشف الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» المستويات الأربعة للمنتخبات المتأهلة، إذ يضم كل مستوى ستة منتخبات، بحيث يجري خلال القرعة اختيار منتخب واحد من كل مستوى، ليوضع في مجموعة من المجموعات الست بالدور الأول للبطولة.

سباق «الحذاء الذهبي» في أوروبا يشتعل مبكرا.. ومنافسون جدد لكين وهالاند

المستوى الأول: ألمانيا - البرتغال - فرنسا - إسبانيا - بلجيكا - إنجلترا.
المستوى الثاني: المجر - تركيا - الدنمارك - ألبانيا - رومانيا - النمسا.
المستوى الثالث: هولندا - إسكتلندا - كرواتيا - سلوفينيا - سلوفاكيا - التشيك.
المستوى الرابع: إيطاليا - صربيا - سويسرا - المنتخبات الثلاثة المتأهلة عبر الملحق.

توزيع المنتخبات حسب النتائج.. واستتثناء ألماني
جاء توزيع المنتخبات على المستويات الأربعة طبقا لنتائجها في التصفيات، باستثناء المنتخب الألماني، ممثل البلد المضيف، الذي وضع ضمن منتخبات المستوى الأول لهذا. كما سيكون على رأس المجموعة الأولى مع بدء إجراء مراسم القرعة.

نظام المنافسات في دور المجموعات والأدوار الإقصائية
تقام مباريات الدور الأول، المعروف بدور المجموعات، بداية من 14 إلى 26 يونيو 2024، وتنطلق بعدها الأدوار الإقصائية من 29 يونيو حتى انتهاء فعاليات دور الـ16 في الثاني من يوليو، على أن تقام مباريات دور الثمانية في الخامس والسادس من الشهر نفسه، ثم مباراتا الدور قبل النهائي في التاسع والعاشر من الشهر نفسه، والنهائي في 14 يوليو.

وتعد هذه المرة الثانية فقط التي تستضيف فيها ألمانيا البطولة القارية، بعد استضافتها نسخة 1988 التي فازت هولندا بلقبها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: ماذا فعل الساعدي القذافي مع رمزي سويكر في لقاء الأرجنتين الشهير؟

«في التسعين»: ماذا فعل الساعدي القذافي مع رمزي سويكر في لقاء الأرجنتين الشهير؟
«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل الانطلاق بساعات

«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل الانطلاق بساعات
كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)

كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)
في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين.. بوليفيا تؤكد دعمها المطلق للقضية الفلسطينية

في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين.. بوليفيا تؤكد دعمها المطلق للقضية ...
240 شهيدا فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة

240 شهيدا فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»

الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»
تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي

تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات

الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات
عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)

عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)
الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية

الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية
تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»

تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف ...
المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري

المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها

«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها
النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية

النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق...
«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة

«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة
قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين

قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدرب تشيلسي يطالب لاعبه كايسيدو بتصفية ذهنه
مدرب تشيلسي يطالب لاعبه كايسيدو بتصفية ذهنه
السباح الأميركي دريسل يكشر عن أنيابه قبل تصفيات أولمبياد باريس
السباح الأميركي دريسل يكشر عن أنيابه قبل تصفيات أولمبياد باريس
بايرن ميونخ يعلن نجاح جراحة مدافعه بونا سار
بايرن ميونخ يعلن نجاح جراحة مدافعه بونا سار
ميسي يفتح الباب أمام مشاركته في مونديال 2026
ميسي يفتح الباب أمام مشاركته في مونديال 2026
تايتوم يتعرض للطرد في ليلة انتصار بوسطن على فيلادلفيا بدوري السلة الأميركي
تايتوم يتعرض للطرد في ليلة انتصار بوسطن على فيلادلفيا بدوري السلة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا (فيديو)
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله ......
نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في المواجهات الأفريقية
نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم ......
ريال مدريد يفقد فينيسيوس حتى نهاية العام الجاري
ريال مدريد يفقد فينيسيوس حتى نهاية العام الجاري...
شوط أول سلبي بين المنتخب الوطني وإسواتيني في تصفيات كأس العالم
شوط أول سلبي بين المنتخب الوطني وإسواتيني في تصفيات كأس ......
الجزائر تستضيف مواجهة أبوسليم والزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية
الجزائر تستضيف مواجهة أبوسليم والزمالك بكأس الكونفدرالية ......
المزيد
ألمانيا تهزم فرنسا وتتوج بلقب كأس العالم للناشئين للمرة الأولى
ألمانيا تهزم فرنسا وتتوج بلقب كأس العالم للناشئين للمرة ......
مانشستر يونايتد يرغب في منع أونانا من المشاركة بكأس أمم أفريقيا
مانشستر يونايتد يرغب في منع أونانا من المشاركة بكأس أمم ......
نادال يعلن عودته إلى المنافسة بحضور دورة بريزبين مطلع العام المقبل
نادال يعلن عودته إلى المنافسة بحضور دورة بريزبين مطلع العام ......
تايتوم يتعرض للطرد في ليلة انتصار بوسطن على فيلادلفيا بدوري السلة الأميركي
تايتوم يتعرض للطرد في ليلة انتصار بوسطن على فيلادلفيا بدوري ......
ميسي يفتح الباب أمام مشاركته في مونديال 2026
ميسي يفتح الباب أمام مشاركته في مونديال 2026...
المزيد