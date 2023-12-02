«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل الانطلاق بساعات

القاهرة - بوابة الوسط

تستقبل مدينة هامبورغ الألمانية، اليوم السبت في تمام السابعة بتوقيت ليبيا، حفل مراسم قرعة كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، التي ستستضيفها ألمانيا بمشاركة 24 منتخبا، جري توزيعها على ست مجموعات، وستقام مبارياتها في عشرة إستادات بعشر مدن مختلفة.

وتستضيف ألمانيا البطولة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، وتجرى المباراة الافتتاحية على إستاد «أليانز آرينا» بمدينة ميونخ، والمباراة النهائية على الإستاد الأولمبي بالعاصمة برلين، وتحمل النسخة رقم 17، حيث انطلقت البطولة في 1960، وأقيمت جميع نسخها بشكل منتظم كل أربع أعوام، باستثناء النسخة الماضية التي تأجلت إلى 2021 بسبب جائحة كورونا.

وصول 21 منتخبا وسط ترقب وصول ثلاثي جديد

تأهل قبل القرعة 21 منتخبا فقط، بينما ستتحدد هوية آخر ثلاثة منتخبات خلال الملحق الفاصل في مارس 2024، قبل أقل من ثلاثة أشهر فقط على بدء فعاليات البطولة. وكشف الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» المستويات الأربعة للمنتخبات المتأهلة، إذ يضم كل مستوى ستة منتخبات، بحيث يجري خلال القرعة اختيار منتخب واحد من كل مستوى، ليوضع في مجموعة من المجموعات الست بالدور الأول للبطولة.

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المستوى الأول: ألمانيا - البرتغال - فرنسا - إسبانيا - بلجيكا - إنجلترا.

المستوى الثاني: المجر - تركيا - الدنمارك - ألبانيا - رومانيا - النمسا.

المستوى الثالث: هولندا - إسكتلندا - كرواتيا - سلوفينيا - سلوفاكيا - التشيك.

المستوى الرابع: إيطاليا - صربيا - سويسرا - المنتخبات الثلاثة المتأهلة عبر الملحق.

توزيع المنتخبات حسب النتائج.. واستتثناء ألماني

جاء توزيع المنتخبات على المستويات الأربعة طبقا لنتائجها في التصفيات، باستثناء المنتخب الألماني، ممثل البلد المضيف، الذي وضع ضمن منتخبات المستوى الأول لهذا. كما سيكون على رأس المجموعة الأولى مع بدء إجراء مراسم القرعة.

نظام المنافسات في دور المجموعات والأدوار الإقصائية

تقام مباريات الدور الأول، المعروف بدور المجموعات، بداية من 14 إلى 26 يونيو 2024، وتنطلق بعدها الأدوار الإقصائية من 29 يونيو حتى انتهاء فعاليات دور الـ16 في الثاني من يوليو، على أن تقام مباريات دور الثمانية في الخامس والسادس من الشهر نفسه، ثم مباراتا الدور قبل النهائي في التاسع والعاشر من الشهر نفسه، والنهائي في 14 يوليو.

وتعد هذه المرة الثانية فقط التي تستضيف فيها ألمانيا البطولة القارية، بعد استضافتها نسخة 1988 التي فازت هولندا بلقبها.