افتتاح «يورو 2024» بمباراة ألمانيا وإسكتلندا في 14 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط

سيكون ملعب «اليانز ارينا» في مدينة ميونخ مسرحا للمباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» بين ألمانيا الدولة المضيفة وإسكتلندا في 14 يونيو المقبل بموجب القرعة التي سحبت اليوم السبت في مدينة هامبورغ.

لقب «يورو 2024» يغيب عن ألمانيا منذ 1996

وعلى الرغم من أفضلية الأرض بالنسبة للمنتخب الألماني الذي يغيب اللقب عن خزائنه منذ البطولة التي أقيمت عام 1996 في إنجلترا، فهو يعاني من أزمة بعد أن خسر في ست من 11 مباراة لعبها منذ الخروج الثاني على التوالي من كأس العالم في دور المجموعات العام الماضي، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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سيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بتوزيع إجمالي 331 مليون يورو على المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، كما ستصل الجائزة التي سيحصل عليها بطل المسابقة إلى 28.25 مليون يورو في حالة فوزه أيضاً بالمباريات الثلاثة في مرحلة المجموعات.

مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024» (حساب الاتحاد الأوروبي على فسيبوك)