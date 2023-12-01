مالي تقهر الأرجنتين بثلاثية وتحرز برونزية مونديال الناشئين

القاهرة - بوابة الوسط

حصد منتخب مالي للناشئين المركز الثالث في بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاماً، المقامة حالياً في إندونيسيا، وذلك عقب فوزه على منتخب الأرجنتين 3-0، اليوم الجمعة، في مباراة تحديد المركز الثالث.

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أنهى منتخب مالي الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، أحرزهما إبراهيم ديارا في الدقيقة التاسعة ومامادو دومبيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب المالي الهدف الثالث عن طريق حميدو ماكالوي في الدقيقة 48.

وقد صعد منتخب مالي لدور الـ16 عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعدما جمع ست نقاط.

وفي دور الـ16، تغلب المنتخب المالي على نظيره المكسيكي، ليصعد لدور الثمانية، الذي تغلب فيه على المنتخب المغربي بهدف نظيف. وفي الدور قبل النهائي، خسر المنتخب المالي أمام المنتخب الفرنسي 1-2.

في المقابل، صعد المنتخب الأرجنتيني لدور الـ16 عقب احتلاله صدارة المجموعة الرابعة، بعدما حصد ست نقاط.

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وفي دور الـ16، تغلب المنتخب الأرجنتيني على فنزويلا بخماسية نظيفة، قبل أن يفوز على نظيره البرازيلي 3-0 في دور الثمانية، لكن المنتخب الأرجنتيني خسر في الدور قبل النهائي أمام نظيره الألماني 2-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بينهما بالتعادل 3-3.