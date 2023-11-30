الاتحاد الهندي يكشف محاولات للتلاعب بالنتائج في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم اليوم الخميس أن عدة لاعبين في الدوري الهندي للعبة الشعبية تلقوا عروضا للتلاعب بنتائج المباريات خلال الموسم الحالي.

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وقال رئيس اتحاد عموم الهند لكرة القدم كاليان تشوبي في بيان: «تلقينا معلومات عن طلبات متعددة بالتلاعب وجهت إلى اللاعبين»، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء عن البيان.

وأضاف: «سنتحقق بكل دقة من الأحداث وسنحقق وسنتخذ الإجراءات اللازمة كافة».

ولم يكشف الاتحاد الهندي لكرة القدم أسماء لاعبين أو أندية طلب منهم التلاعب في نتائج المباريات في دوري الدرجة الثانية الهندي المكون من 13 فريقا.

وأكد تشوبي أن الاتحاد سيعزز نظامه للتصدي لمثل هذه التهديدات وسيقوم بتوعية اللاعبين والمسؤولين في كيفية كشف مثل هذه الممارسات والإبلاغ عنها.

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وأبلغ أحد أندية الدوري الهندي في العام 2018 أن عددا من لاعبيه تلقوا طلبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب في نتائج المباريات.