  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد الهندي يكشف محاولات للتلاعب بالنتائج في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 02:33 مساء
الاتحاد الهندي يكشف محاولات للتلاعب بالنتائج في الدوري
إحدى مباريات الدوري الهندي (إكس)
alwasat radio

أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم اليوم الخميس أن عدة لاعبين في الدوري الهندي للعبة الشعبية تلقوا عروضا للتلاعب بنتائج المباريات خلال الموسم الحالي.

الاتحاد الهندي يكافح الفساد
وقال رئيس اتحاد عموم الهند لكرة القدم كاليان تشوبي في بيان: «تلقينا معلومات عن طلبات متعددة بالتلاعب وجهت إلى اللاعبين»، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء عن البيان.

وأضاف: «سنتحقق بكل دقة من الأحداث وسنحقق وسنتخذ الإجراءات اللازمة كافة».

ولم يكشف الاتحاد الهندي لكرة القدم أسماء لاعبين أو أندية طلب منهم التلاعب في نتائج المباريات في دوري الدرجة الثانية الهندي المكون من 13 فريقا.

وأكد تشوبي أن الاتحاد سيعزز نظامه للتصدي لمثل هذه التهديدات وسيقوم بتوعية اللاعبين والمسؤولين في كيفية كشف مثل هذه الممارسات والإبلاغ عنها.

النيابة تحقق في فساد كروي بالبرازيل
إيقاف الإيطالي ساندرو تونالي 10 أشهر بسبب المراهنات

وأبلغ أحد أندية الدوري الهندي في العام 2018 أن عددا من لاعبيه تلقوا طلبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب في نتائج المباريات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: تجار الأزمات

«تحقيقات»: تجار الأزمات
«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟

«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟
«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة

«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة
«ملعب الوسط»: الحلقة الأولى

«ملعب الوسط»: الحلقة الأولى
كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا
الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ضمن اتفاق تبادل الأسرى

الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ضمن اتفاق تبادل الأسرى
وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام

وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام
العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة

العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة

يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم

محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم
اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي

اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟

كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك

كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك
«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين

«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين
صندوق الثروة السيادي السعودي يعتزم شراء 10% من مطار هيثرو البريطاني

صندوق الثروة السيادي السعودي يعتزم شراء 10% من مطار هيثرو البريطاني
إنجاز جديد.. هالاند يتفوق على مبابي ونيستلروي وبوشكاش

إنجاز جديد.. هالاند يتفوق على مبابي ونيستلروي وبوشكاش
«مجلات الطفل الليبي» على مائدة الجمعية الليبية للآداب والفنون

«مجلات الطفل الليبي» على مائدة الجمعية الليبية للآداب والفنون
الاحتلال يحرق ويدمر مبنى الأرشيف المركزي في غزة ويعدم آلاف الوثائق التاريخية

الاحتلال يحرق ويدمر مبنى الأرشيف المركزي في غزة ويعدم آلاف الوثائق التاريخية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس الاتحاد البرازيلي يتهرب من الحديث عن أنشيلوتي
رئيس الاتحاد البرازيلي يتهرب من الحديث عن أنشيلوتي
وفاة صاحب أول هدف في تاريخ شتوتغارت
وفاة صاحب أول هدف في تاريخ شتوتغارت
ماري إيتا تدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا
ماري إيتا تدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا
تن هاغ يعلن تحمله مسؤولية تعادل مانشستر يونايتد مع غلطة سراي بدوري أبطال أوروبا
تن هاغ يعلن تحمله مسؤولية تعادل مانشستر يونايتد مع غلطة سراي ...
أرتيتا: فوز أرسنال الساحق على لانس بدوري أبطال أوروبا تجاوز الأحلام
أرتيتا: فوز أرسنال الساحق على لانس بدوري أبطال أوروبا تجاوز ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا (فيديو)
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله ......
نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في المواجهات الأفريقية
نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم ......
ريال مدريد يفقد فينيسيوس حتى نهاية العام الجاري
ريال مدريد يفقد فينيسيوس حتى نهاية العام الجاري...
شوط أول سلبي بين المنتخب الوطني وإسواتيني في تصفيات كأس العالم
شوط أول سلبي بين المنتخب الوطني وإسواتيني في تصفيات كأس ......
الجزائر تستضيف مواجهة أبوسليم والزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية
الجزائر تستضيف مواجهة أبوسليم والزمالك بكأس الكونفدرالية ......
المزيد
إنتر ميلان يواجه نابولي «الجريح» لتعزيز صدارة الدوري الإيطالي
إنتر ميلان يواجه نابولي «الجريح» لتعزيز صدارة الدوري ......
صدام برشلونة وأتلتيكو مدريد يخطف الأنظار في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني
صدام برشلونة وأتلتيكو مدريد يخطف الأنظار في الجولة الـ15 من ......
الاتحاد الهندي يكشف محاولات للتلاعب بالنتائج في الدوري
الاتحاد الهندي يكشف محاولات للتلاعب بالنتائج في الدوري...
أرتيتا: فوز أرسنال الساحق على لانس بدوري أبطال أوروبا تجاوز الأحلام
أرتيتا: فوز أرسنال الساحق على لانس بدوري أبطال أوروبا تجاوز ......
تن هاغ يعلن تحمله مسؤولية تعادل مانشستر يونايتد مع غلطة سراي بدوري أبطال أوروبا
تن هاغ يعلن تحمله مسؤولية تعادل مانشستر يونايتد مع غلطة سراي......
المزيد