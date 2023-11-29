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النيابة تحقق في فساد كروي بالبرازيل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 06:10 مساء
النيابة تحقق في فساد كروي بالبرازيل
مباراة آفاي وفلامنغو بالدوري البرازيلي (أرشيفية: الإنترنت)
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فتحت النيابة العامة البرازيلية مرحلة جديدة من التحقيقات حول شبكة متهمة بالتلاعب في نتائج مباريات كرة القدم لصالح المراهنات الرياضية.

شبهات الفساد تحوم حول 7 مباريات بالدوري البرازيلي
وتقود نيابة جوياس العامة التحقيقات الجديدة التي شملت إصدار ثمانية أوامر مداهمة ومصادرة أدلة من منازل في عدة مدن من البرازيل، كما تقوم بمراجعة فحص أحداث سبع مباريات كرة قدم، إحداها بين فريقي آفاي وفلامنغو العام الماضي في دوري الدرجة الأولى، وفقا لوكالة الأنباء البرازيلية.

وبحسب البيانات التي تتناقلها وسائل الإعلام البرازيلية، فإن أعضاء الشبكة عرضوا 160 ألف دولار على لاعبي آفاي كي يخسروا المباراة بنتيجة كبيرة، إلا أن فريق آفاي فاز بذلك اللقاء الذي أقيم في نوفمبر 2022 بنتيجة 2-1 برغم أنه تلقى هدفاً في بداية المباراة من النيران الصديقة، إلا أن السلطات لم توضح ما إذا كان الهدف المذكور رهن التحقيق.

يذكر أن هذه التحقيقات بدأت في فبراير الماضي قبل أن يتسع نطاقها في أبريل 2023.

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ويعتقد أن الشبكة كانت تعرض على اللاعبين مبالغ مالية ضخمة مقابل تلقيهم بطاقات صفراء أو حمراء أثناء المباريات أو ارتكاب المخالفات داخل مناطق الجزاء بهدف كسب الشبكة للمال على مواقع المراهنات الرياضية.

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