نيوكاسل يتجاهل فضيحة المراهنات ويشرك تونالي أمام وولفرهامبتون

القاهرة - بوابة الوسط

سيكون بإمكان فريق نيوكاسل يونايتد الاعتماد على لاعبه الإيطالي ساندرو تونالي خلال مباراة الفريق أمام وولفرهامبتون غداً السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، في انتظار تأكيد عقوبة إيقافه عشرة أشهر بسبب تورطه في فضيحة المراهنات.

تونالي ينتظر البدء في تنفيذ العقوبة

وتوصل تونالي إلى اتفاق مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وهو ينتظر الآن البدء في تنفيذ عقوبة الإيقاف لعشرة أشهر، التي ستدخل حيز التنفيذ حين ينتهي الاتحاد الإيطالي من إجراءاته في قضية المراهنات.

وذكر مدرب نيوكاسل، إيدي هاو، في مؤتمر صحفي اليوم: «لم نتلق تأكيداً رسمياً بعد بشأن تلك العقوبة. بالتأكيد شاهدنا الأنباء وسمعنا الشائعات، ولكننا لم نتلق شيئاً من السلطات الإيطالية. لذلك نحن ننتظر وصول التأكيد، لنعرف كيف نتصرف».

وقال هاو: «من المرجح للغاية أن يكون تونالي متاحا للعب مع الفريق غدا. ما زالت لديهم العديد من الأمور التي عليهم الانتهاء منها قبل تنفيذ العقوبة».

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وخاض ساندرو تونالي، الذي سبق أن ارتدى قميص نادي ميلان الإيطالي، أمام بوروسيا دورتموند آخر دقائق له على الأرجح في دوري أبطال أوروبا حتى الموسم المقبل. كما سيغيب عن بطولة كأس أمم أوروبا 2024 حال حسمت إيطاليا تأهلها للبطولة التي ستدافع فيها عن لقبها.