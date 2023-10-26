إيقاف الإيطالي ساندرو تونالي 10 أشهر بسبب المراهنات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف لاعب المنتخب الأول ونادي نيوكاسل الإنجليزي ساندرو تونالي لمدة عشرة أشهر بسبب تورطه في مراهنات على مباريات كروية بينها مباريات لفريقه السابق ميلان الإيطالي بين العامي 2020 و2023 وذلك عبر منصات غير قانونية.

تونالي ثاني لاعب يتعرض للإيقاف بسبب المراهنات

يعد ساندرو تونالي، وهو أغلى لاعب إيطالي في التاريخ بعد انتقاله إلى صفوف نيوكاسل الإنجليزي في صفقة قدرت بـ64 مليون يورو الصيف الماضي، ثاني لاعب تتم معاقبته في قضية المراهنات بعد لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاجيولي الذي تقرر إيقافه سبعة أشهر، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقد عبر نادي نيوكاسل الإنجليزي في وقت سابق من الشهر الجاري عن دعمه لساندرو تونالي، وقال مدرب الفريق إيدي هاو إن النادي يدعمه بشكل مستمر باعتباره جزءا من الفريق لسنوات مقبلة.

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وخلال تحقيقات الشرطة الإيطالية، اعترف لاعب يوفنتوس نيكولو فاجيولي خلال تحقيقات الشرطة الإيطالية بصحة الاتهامات الموجهة إليه، وأقر بدخوله مجال المراهنات غير القانونية، كما طالت التحقيقات اللاعبين ساندرو تونالي ونيكولو زانيولو اللذين جرى استبعادهما من معسكر المنتخب الإيطالي على خلفية تلك الفضيحة.